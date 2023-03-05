محلل إسرائيلي :الولايات المتحدة تخشى من ضربة إسرائيلية مفاجئة لايران

المحلل الاسرائيلي للشؤون الأمنية يقول إن لدى إدارة بايدن مخاوف من ضربة اسرائيلية محتملة ضد ايران

لدى الإدارة الأمريكية مخاوف وقلق بخصوص خطوات يمكن أن تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بشأن الساحة الفلسطينية والايرانية، وهذا الأمر دفعها لإرسال أكبر اثنين من الشخصيات الهامة في وزارة الدفاع الأمريكية، رئيس هيئة الأركان الأمريكية ووزير الدفاع لويد اوستن، وذلك لإجراء محادثات توضيح وتنسيق مع الجهاز الأمني الإسرائيلي وكبار الشخصيات السياسية الإسرائيلية، جاء هذا بحسب المحلل الأمني الإسرائيلي رون بن يشاي في مقالته بموقع "واينت".

ونقل بن يشاي عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال إنه يعتقد أن لدى البيت الأبيض والبنتاغون مخاوف من أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الحالية بمفاجئة الولايات المتحدة وتورطها بحرب في الشرق الاوسط، بالوقت الذي فيه الولايات المتحدة وحلفائها يستثمرون جل مواردهم في أوكرانيا والحرب "الباردة" مع الصين. من وجهة نظر أمريكية، الوضع الحالي يشبه الوضع الذي ساد بالسنوات من 2010 حتى 2012 في فترة حكم باراك أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه نتنياهو ووزير الأمن ايهود باراك حيث خططوا لمهاجمة ايران.

لذلك، زار الخميس الماضي رئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إسرائيل وكان في ضيافة رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، ويوم الخميس القادم يقوم وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في زيارة خاطفة الى إسرائيل وسيكون باستقباله وزير الأمن يوآف غالانت. وذكر بن يشاي انه بناء على تصريحات مختلفة يعتبر غالانت بنظر جهات أمريكية جهة معتدلة وموضوعية في الحكومة الحالية، يمكن الحديث معه والتأثير من خلاله على مناقشات الكابينيت.

المتحدث باسم ميلي قال إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين سيناقشون التطورات الأخيرة في ايران والمنطقة، ومن إسرائيل سيواصل المسؤولون الأمريكيون نحو تحالفات إضافية في الشرق الأوسط، لكنهم لا يخفون ايضا أنهم جاءوا من أجل هذه المباحثات. ولا ينوي غالانت الاكتفاء بالاجابة على أسئلة نظراءه الأمريكيين حول نوايا إسرائيل بالساحة الإيرانية والتنسيقات التي يودون القيام بها بالخصوص، ولدعواتهم بأن تقوم حكومة نتنياهو بتهدئة الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ولجالانت ولرئيس هيئة الأركان هاليفي يوجد أجندة خاصة، خصوصا بما يتعلق بالشأن الإيراني الذين ينوون دفعها بالمباحثات مع اوستن وميلي.