السلطة الفلسطينية تحاول إيقاف جماعة مسلحة جديدة في الضفة الغربية

أعلنت الجماعة التي تتخذ من طولكرم مقرا لها مسؤوليتها عن ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت جنود ومنشآت عسكرية. لم يصب احد.

أكد مسؤول فلسطيني كبير اليوم الاثنين، أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل على منع جماعة مسلحة جديدة من القيام بعمليات عدائية في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقبل أسبوعين، ظهر أعضاء المجموعة الجديدة، "كتيبة طولكرم - الرد السريع"، لأول مرة بعد العملية الأمنية الإسرائيلية ضد مسلحين ينتمون إلى عرين الأسود في نابلس، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وعملت مجموعات مسلحة مماثلة خلال العام الماضي في نابلس وجنين تحت أسماء كتيبة نابلس وكتيبة بلاطة وكتيبة جنين.

وتتكون المجموعات الثلاث في نابلس ومخيم بلاطة وجنين من بضع مئات من المسلحين، معظمهم ينتمون إلى حركة فتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس.

وأثار ظهور الجماعة المسلحة في مدينة الهادئة نسبيًا قلق بعض السكان المحليين والمسؤولين الفلسطينيين في رام الله، لكن، يبدو أن عددًا قليلاً فقط من المسلحين انضموا إلى كتائب طولكرم.

منذ عملية الجيش الإسرائيلي التي استمرت أربع ساعات في نابلس وأسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا، من بينهم عدد من المسلحين، أعلنت الجماعة التي تتخذ من طولكرم مقرا لها مسؤوليتها عن ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت جنود ومنشآت عسكرية. لم يصب احد.

كما نشرت الجماعة عددًا من البيانات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل.