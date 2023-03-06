البلدية وسلطات الإنفاذ تستعد لإخلاء 6 منازل تسكنها عائلات فلسطينية في القدس الشرقية تعود ملكيتها لمواطنين يهود

تخطط سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية لإخلاء ست عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية خلال الشهر الجاري فيما يعتبر عددا قياسيا خلال شهر واحد

تخطط سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية لإخلاء ست عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية خلال الشهر الجاري فيما يعتبر عددا قياسيا خلال شهر واحد في موعد ملتبس ينذر باشتعال المنطقة لا سيما أننا نقترب من شهر رمضان وعطلة عيد الفصح - وهي مواعيد باتت تنذر بشكل متتابع باشتعال الأوضاع الأمنية في القدس، على مدار السنوات الأخيرة.

ويلعب دورا في تأجيج المشاعر الزيارات التي يقوم بها المتدينون اليهود إلى باحات الحرم القدسي وفرض القيود على تجمعات الفلسطينيين عند بوابة نابلس. ويخشى مراقبون وفق واينت من أن يؤدي الإخلاء المتوقع المتزامن مع قرب عيد الفصح ورمضان إلى تصعيد أكبر.

خطر الإخلاء معلق فوق رأس عائلة سالم المؤلفة من ثلاثة أجيال وأربعة أطفال صغار، (11 فردا) في حي الشيخ جراح الذي تعرض ويتعرض لأوامر إخلاء متكررة بعضها أشعل المنطقة فيما مضى. في العام الماضي تقدمت الأسرة بالتماس إلى محكمة الصلح في القدس، التي حكمت لصالحهم في أبريل 2022 وأعادت القضية إلى سلطة التنفيذ والجباية، لإجراء مزيد من التحقيق وعقد جلسة أخرى في 9 آذار/ مارس. وبحال قررت الهيئة لصالح أصحاب العقارات، فمن المتوقع أن يتم الإخلاء هذا الشهر.

تتم عمليات الإخلاء على أساس قانون الترتيبات القانونية والإدارية، الذي بموجبه يمكن للعائلات اليهودية التي كانت تمتلك ممتلكات وأراضي في القدس الشرقية قبل عام 1948، والتي هجرتها بسبب الحرب، المطالبة بملكيتها.

قبل عام، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحمد صالحية الذي حمل عبوة غاز ووقف على سطح منزله مهددا بإحراق نفسه بحال تم تنفيذ أمر إخلاء منزله الواقع في حي الشيخ جراح بغية إقامة مدرسة في المكان.

يذكر أن القدس الشرقية وتحديدا جبل المكبر شهدت تنفيذ قرارات هدم متتابعة الشهر المنصرم على خلفية تواتر العمليات المسلحة ضد مدنيين في مواقع مختلفة في إسرائيل من بينها مدينة القدس. وأوعز وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير إلى السلطات في المدينة بتنفيذ كافة أوامر الهدم المعلقة والجاري العمل على إقرارها في ما اعتبر عقابا جماعيا للفلسطينيين.