هرتسوغ يجمع 100 مسؤول حكومي في اجتماع طارئ بشأن الإصلاح القضائي

"إننا أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التوصل إلى مخطط متفق عليه. الآن يعتمد الأمر على قيادتنا الوطنية، التي يؤمل أن تنجح في الارتقاء إلى عظمة اللحظة"

دعا رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ الإثنين نحو مائة رئيس سلطة محلية في البلاد للتباحث في سبل الخروج من الأزمة الدستورية التي تهدد بسلامة وحدة المجتمع الإسرائيلي فضلا عن الأضرار الاقتصادية والشكل الذي ستؤول إليه البلاد على ضوء تعديلات يخشى بأن تحول النظام في إسرائيل إلى دكتاتوري.

وقال الرئيس: "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التوصل إلى مخطط متفق عليه. هناك اتفاقيات وراء الكواليس حول معظم الأشياء. الآن يعتمد الأمر على قيادتنا الوطنية، الائتلاف والمعارضة، التي يؤمل أن تنجح في الارتقاء إلى عظمة اللحظة، بحيث يدركون البديل الرهيب الكامن وراء الباب ويضعون البلد والمواطنين فوق أي اعتبارات أخرى. فليجسدوا هذه اللحظة الدستورية التأسيسية التي نواجهها ويمكننا تحقيقها.

وأشار هرتسوغ إلى أن المخطط الذي يعمل على صياغته "يعطي إجابات للطرفين". "إنه يشمل تنوع القضاء، وانعكاسًا واسعًا للمدافعين عن الآراء والمجتمعات، ويضع أسسًا دستورية مهمة وتاريخية، ويرسي بنية صحية للتوازن بين السلطات، ويحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان بأي ثمن". وأشار كذلك إلى "استقلال النظام القضائي، ودوره في حماية الأقليات بداخلنا، وحماية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية على أساس مبادئ إعلان الاستقلال".