أول وزير للتربية والتعليم في إسرائيل يزور شعفاط ليقدم العزاء بمأساة عائلة الرجبي

وقع الأسبوع الفائت حادث دهس مروع داخل أزقة المخيم أودى بثلاثة أشقاء (ولدين وبنت) من عائلة الرجبي حيث فقدت السائقة وهي معلمة السيطرة على السيارة

قام وزير التربية والتعليم يوآف كيش (الليكود) الإثنين، في أول زيارة لوزير إسرائيلي لمخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، لمواساة والدي الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا الأسبوع الماضي في حادث دهس مأساوي بسيارة أثناء توجههم إلى المدرسة، وتم استقباله في مدرسة "الأمجاد" في مخيم اللاجئين.

وقع الأسبوع الفائت حادث دهس مروع داخل أزقة المخيم أودى بثلاثة أشقاء (ولدين وبنت) من عائلة الرجبي حيث فقدت السائقة وهي معلمة السيطرة على السيارة.

رافق الوزير رئيس بلدية القدس موشيه ليئون، واستمع الوفد الحكومي إلى صورة الوضع التي نقلها المربون وأعضاء الإدالرة في مدرسة الأمجاد حيث تعلم الأولاد. وقال كيش "سمعت خلال الزيارة أنه لا يوجد حاليا أي سيارة إسعاف تخدم سكان الحي، وأعتزم العمل مع وزارة الصحة لحل المشكلة".

تصدر مخيم شعفاط العناوين مؤخرا في أعقاب عمليتي إطلاق نار وطعن الأولى أودت بحياة الجندية نوعا لازار والثانية تسببت بمقتل جندي في حرس الحدود أصيل سواعد. هو مخيم اللاجئين الوحيد الخاضع للحكم الإسرائيلي. أقامته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين-الأونروا عام 1965 على أراضي قريتي شعفاط وعناتا في القدس ليصبح مأوى لفلسطينيين هجروا للمرة الثانية بعد أن تم إخلاؤهم من مخيم في حارة الشرف أو حارة اليهود في البلدة القديمة. ويتلقى المخيم خدمات أساسية محدودة جدا من كل من وكالة الغوث الأممية وبلدية القدس.