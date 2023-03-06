الشرطة الإسرائيلية تنفي ادعاء بن غفير أن المتظاهرين يخططون لقتله هو ونتنياهو وزوجته

قالت الشرطة إنها ليست على علم بالتقارير الاستخباراتية حول تهديدات اغتيال من المتظاهرين

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه اطلع على تقارير استخباراتية عن متظاهرين يُزعم أنهم يخططون لاغتياله، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

وبرغم من هذا إلى أن الشرطة الإسرائيلية، لم تؤكد هذه المزاعم التي أدلى بها الوزير في مقابلة مع إذاعة "كان ريشيت بيت"، حيث أشار بن غفير إلى أنه لا يريد التعميم وأن "معظم (المتظاهرين) أناس طيبون ولطفاء، لكن هناك من يخططون لعملية القتل، ويقولون "على بن غفير وسارة نتنياهو يجب إسقاطهم وقتل بنيامين نتنياهو ".

وتأتي تصريحات بن غفير بعد فترة وجيزة من قيام المتظاهرين المناهضين للحكومة بالتظاهرة خارج صالون تصفيف الشعر الذي كانت به سارة نتنياهو في تل أبيب الأسبوع الماضي لما يقرب من ثلاث ساعات قبل أن تقوم قوات الأمن بإجلائها.

ومع ذلك، قالت الشرطة إنها ليست على علم بالتقارير الاستخباراتية حول تهديدات اغتيال من المتظاهرين. كما لوحظ أن وزير الأمن القومي ليس لديه حق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد بن غفير، واصفا إياه بـ "الكاذب المحرض".

وكتب لبيد في تغريدة على تويتر: "في البداية ، تظاهر مهرج تيك توك بأنه ينظر إلى الشاشات ويعطي التعليمات، ثم بدأ هذا الصباح في ابتكار" مواد استخباراتية "غير موجودة. هذا ليس سخيفًا فحسب ، بل إنه خطير أيضًا".