الشاباك يعتقل أربعة طلاب فلسطينيين يشتبه في تجنيدهم من قبل حماس للقيام بعمليات عدائية في إسرائيل

الشاباك"يأخذ على محمل الجد محاولات حركة حماس في الخارج لتجنيد الشباب من سكان الضفة الغربية، الذين يتابعون تعليمهم، بهدف القيام بعمليات عدائية ضد إسرائيل"

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي(الشاباك)، اليوم الإثنين، إنه "اعتقل أربعة طلاب من الضفة الغربية يشتبه في تجنيدهم من قبل عناصر حركة حماس في تركيا لمساعدتهم في تنفيذ عمليات عدائية في إسرائيل".

وكان الطالب أحمد محمود أبو صلاح)24 عاما)، من الضفة الغربية، قد اعتقل بعد عودته من فترة طويلة من الدراسة الجامعية في تركيا، وكشف تحقيق الشاباك أنه "أثناء تواجده هناك، تم تجنيد أبو صلاح من قبل حماس بمساعدة أحد عناصرها وخضع لتدريب عسكري في تركيا وسوريا، تضمن التدريب على الأسلحة وتعلم كيفية صنع المتفجرات، من أجل تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين".

وقبل عودة أبو صلاح إلى الضفة الغربية، التقى مسؤولا بارزا في حماس في تركيا طلب منه تلقي أسلحة وأموال وتجنيد عناصر إضافيين لتنفيذ العمليات العدائية، في ما تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين من الضفة الغربية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، وهم عويس محمود أبو صلاح(20 عاما) وصالح محمود أبو صلاح ( 23 عاما)، وحسين فواز أقرع 25 عاما).

وبعد تحقيق الشاباك، تم تقديم لوائح اتهام ضد الأفراد الأربعة، وكشف التحقيق أيضا أن "الفلسطينيين الأربعة كانوا على اتصال في تركيا مع عبادة أبو صلاح، نجل مسؤول كبير في حماس"، وقال الشاباك إنه "يأخذ على محمل الجد محاولات منظمة حماس في الخارج لتجنيد الشباب من سكان الضفة الغربية، الذين يتابعون تعليمهم الجامعي، بهدف القيام بعمليات عدائية ضد إسرائيل"، وخلص جهاز الأمن الداخلي إلى أنه "سيواصل العمل مع الجيش والشرطة الإسرائيليين لإحباط هذه الأنشطة التي تعرض أمن الدولة للخطر".