لبنان: حزب الله يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة

قال نصرالله "المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أنّ المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية".

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الإثنين، دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية ( 57 عاما) الى الرئاسة في لبنان، بعد أكثر من أربعة أشهر على شغور المنصب في البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متسارع، وقال نصرالله "المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أنّ المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية".

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله، تأييده بشكل علني وصول فرنجية إلى الرئاسة، وإن كان يتردد منذ أشهر أنه مرشحه غير المعلن وسيعمل على عرقلة اتمام العملية الانتخابية لضمان إيصاله، ليصبح فرنجية المرشح الثاني للرئاسة بعد النائب ميشال معوض (50 عاماً) الذي أعلن خوضه السباق الرئاسي ويصفه حزب الله بمرشح "تحد" نظراً لقربه من الأميركيين.

وشدد نصر الله في الكلمة التي ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي تكريماً لجرحى وأسرى حزب الله على أن "فرنجية هو مرشح يدعمه حزب الله لكنه ليس مرشّح الحزب"، مضيفاً "نريد جدياً انتخاب رئيس للجمهورية ولا نريد الفراغ"، وأقر نصرالله بأن "حزبه وحلفاؤه عطلوا حينها النصاب حتى انتخاب عون"، ويعتبر فرنجية نائب ووزير سابق، يُعد من بين حلفاء حزب الله البارزين. وهو صديق شخصي للرئيس السوري بشار الأسد. وغالباً ما يُطرح اسمه كمرشح عند كل استحقاق رئاسي.

وكان البرلمان اللبناني قد فشل منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول/أكتوبر، خلال 11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين، حيث منذ 19 كانون الثاني/يناير، لم يحدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب جديدة.

وفشلت السلطات اللبنانية حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل. وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل المنصرم، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

ويترافق الشغور الرئاسي مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، مما ساهم في تعطيلآليات اتخاذ القرار على المستويات كافة، فيما تغرق البلاد منذ 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.