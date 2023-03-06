رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الجنود الذين يرفضون الخدمة يهددون وجودنا"

نتنياهو:"أنا مقتنع بأننا سنتغلب على الرفض وتهديداته، لكن البذور المزروعة هنا قد تؤدي إلى محاصيل برية في النزاعات القادمة

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قاعدة حرس الحدود في مستوطنة بين حورون بالضفة الغربية، مساء اليوم الإثنين، عن جنود الاحتياط الذين يهددون برفض الخدمة أو التدريب، "الرفض يهدد أساس وجودنا"، وأضاف: "في المجتمع هناك مجال للاحتجاج، ومساحة لمعارضة الآراء، ولكن لا مجال للرفض" وقال إن "أفراد الجيش الإسرائيلي لم يتخلوا عن الدولة من قبل".

وأكد نتنياهو إلى جانب وزير الأمن القومي ي إيتمار بن غفير ورئيس الكنيست أمير أوحانا "لا مجال للرفض، عندما تكون في ساحة المعركة وتنظر يمينًا أو يسارًا، فأنت لا تفعل ذلك للتحقق من الآراء السياسية لجيرانك" وتابع "هذا هو الأساس الأول والأهم لوجودنا على أرضنا" وأضاف"أنا مقتنع بأننا سنتغلب على الرفض وتهديداته، لكن البذور المزروعة هنا قد تؤدي إلى محاصيل برية في النزاعات القادمة، ولهذا السبب، على وجه التحديد، في عيد المساخر هذا، يجب أن نتذكر مبدأ الوحدة وهو أساس قوتنا".

ولفت نتنياهو إلى أنه عندما سعى "هامان الشرير" لإيجاد نقطة ضعف في الشعب اليهودي، قال: "هناك شعب واحد مشتت ومنقسم، ولكن بعد ذلك، كما هو الحال الآن، وقفنا كشخص واحد، متحدين، وفزنا، وسنفعل ذلك هذه المرة أيضًا، أشكركم جميعًا على وقوفكم بحزم وعلى شجاعتكم وتضحياتكم وعلى خدمتكم المتفانية للشعب والوطن".