مئير بن شبات رئيسا لمعهد الاستراتيجية الصهيونية و الأمن القومي الإسرائيلي

مئير بن شبات، يهودي من أصول مغربية، قدم والده (الحاخام المتشدد مخلوف بن شبات)إلى إسرائيل في خمسينات القرن المنصرم، ولعب دورا بارزا في "اتفاقيات إبراهيم"

قال مستشار الأمن القومي والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، وأحد مهندسي "اتفاقيات إبراهيم"، مئير بن شبات، اثناء تعيينه رئيسا لمعهد الاستراتيجية الصهيونية والأمن القومي في القدس، إن "التحديات العديدة المعقدة التي تواجه إسرائيل على المدى القريب والبعيد تتطلب الاستثمار في تطوير مقاربة واقعية للأمن القومي واستيعابها في عمليات التفكير والتخطيط للأنظمة المختلفة" وتابع" سنستخدم قدراتنا، داخل المعهد للمساهمة في ذلك، وتحقيق الازدهار المستمر لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

https://twitter.com/i/web/status/1632786369956270080 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأشار بن شبات إلى أنه "المعهد سيتعامل مع العديد من القضايا الأمنية على جدول الأعمال، من إيران إلى الفلسطينيين، والنقب والجليل والحرب على الوعي الصهيوني في إسرائيل وخارجها ".

ومئير بن شبات، يهودي من أصول مغربية، قدم والده (الحاخام المتشدد مخلوف بن شبات)إلى إسرائيل في خمسينات القرن المنصرم، ولعب دورا بارزا في "اتفاقيات إبراهيم"، وهو ما جعله أحد أكثر المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان بن شبات قد كتب مقال رأي قال فيه: "بالضبط الآن، القرار ضد طهران يتطلب الوحدة، الظروف تلزم القيادة في إسرائيل والائتلاف والمعارضة وقادة الرأي والقادة العامين بالعمل على تهدئة الروح والتركيز، على القرار المصيري المعروض علينا ".

وتقلد مئير بن شبات منصب مستشار الأمن القومي السابق ورئيس مجلس الأمن القومي بين 2017-2021 وكان بن شبات أحد مهندسي "اتفاقيات إبراهيم" والذي ترأس وفود إسرائيل الرسمية إلى الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، كرئيس لمجلس الأمن القومي، وأدار الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي مع الولايات المتحدة وحصل على جائزة وزارة الدفاع الأمريكية عن "الخدمة الممتازة للجمهور" وهي أعلى جائزة تمنحها وزارة الدفاع لمواطن غير أمريكي لـ"قيادة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى آفاق تاريخية وإنجازات غير مسبوقة".

وسبق لمئير بن شبات أن أدار الاتصالات السياسية مع روسيا ونسق الاتصالات مع مصر وأوروبا وآسيا، قبل منصبه في جهاز المخابرات العسكرية، وخدم لمدة 28 عامًا في جهاز الأمن العام(الشاباك) وشغل ثلاث مناصب في رتبة معادلة لواء في الجيش الإسرائيلي، يتعلق الأمر بمناصب: رئيس القسم السيبراني، ورئيس القسم الوطني لمكافحة الإرهاب والتجسس والبحث والسياسة ورئيس المنطقة الجنوبية.

وخلال العامين المنصرمين عمل بن شبات كباحث أول في معهد دراسات الأمن القومي بجوار جامعة تل أبيب، ويشغل حاليا منصب رئيس المجلس العام للمركز الصهيوني الديني، وعضو في المجلس الاستشاري لصندوق الاستثمار، وعضو في المجلس التربوي الروحي لشبكة التعليم ، بصفته رئيسًا لـ لجنة التماسك الاجتماعي في المعهد الوطني للسبت والمجتمع والاقتصاد، وكاتبة مقالات رأي في لصحيفة "يسرائيل هيوم".