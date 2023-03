مئير بن شبات رئيسا لمعهد الاستراتيجية الصهيونية و الأمن القومي الإسرائيلي

قال مستشار الأمن القومي والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، وأحد مهندسي "اتفاقيات إبراهيم"، مئير بن شبات، اثناء تعيينه رئيسا لمعهد الاستراتيجية الصهيونية والأمن القومي في القدس، إن "التحديات العديدة المعقدة التي تواجه إسرائيل على المدى القريب والبعيد تتطلب الاستثمار في تطوير مقاربة واقعية للأمن القومي واستيعابها في عمليات التفكير والتخطيط للأنظمة المختلفة" وتابع" سنستخدم قدراتنا، داخل المعهد للمساهمة في ذلك، وتحقيق الازدهار المستمر لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

