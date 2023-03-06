مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية يشارك بمؤتمر أممي في قطر

وحتى أن المسؤول الأممي ألقى خطابا خلال احد المنتديات حول موضوع العلوم

شارك رئيس شعبة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية امير ويسبورد، اليوم الاثنين بمؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة عاصمة قطر، بصورة رسمية ، جاء هذا وفقا لما نقلته هيئة البث الرسمية "كان". جاء هذا بعد أكثر من شهرين من مغادرة موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية الدوحة بعد انتهاء مباريات مونديال قطر حيث قدموا خدمات قنصلية للمشجعين الإسرائيليين.

ولأن هذا مؤتمر أممي، القطريون ملتزمون بأن يتيحوا لممثل إسرائيل المشاركة به. لكن هذه المرة لم تكن حاجة للضغط عليهم بالموضوع والسلطات بالامارة وافقت بسرعة لدخول المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية والمشاركة في المؤتمر.

وحتى أن ويسبورد ألقى خطابا في أحد المنتديات حول موضوع العلوم والتكنلوجيا وإمكانية الاستعانة بالمعرفة الإسرائيلية لصالح الدول النامية. وحتى أنه أجرى اجتماعات مع مسولين من الدول النامية في المؤتمر. حضوره في الحدث الديبلوماسي يشير الى أن التحركات التي تجري مع قطر، تساعد بفتح مزيد من الأبواب.