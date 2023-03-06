الأمين العام لحزب الله :"كل ما يحدث في إسرائيل؟ هو بداية نهايتها"

كما تطرق الى حكومة الإعدام لمنفذي العمليات وقال إنها "ستضاعف المقاومة، وإنها خطوة غبية"

تطرق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته مساء اليوم إلى الأحداث الأخيرة في إسرائيل وأعمال العنف التي وقعت في حوارة، وزعم أن عقوب الإعدام لمنفذي العمليات العدائية ستوسع "عمليات المقاومة"، وهدد أن "إسرائيل لن تنتج الغاز- إن لم تنتج لبنان الغاز بمنطقتها".

وخلال تطرقه بكلمته إلى الوضع في إسرائيل قال إن "كل ما يحدث في إسرائيل هو مؤشر بأن هذا الكيان يتجه نحو نهايته. إسرائيل تؤمن بأنها تهدد الفلسطينيين عن طريق قانون الإعدام، لكنها لا تعرف أن هذا سيضاعف المقاومة وأن هذه الخطوة غبية".

وعلى خلفية التوتر على الحدود مع لبنان بين الجيش الإسرائيلي واللبناني والذي كان ذروته أمس في حادث وثق فيه ضابط لبناني وهو يهدد بالسلاح ضابط إسرائيلي، أشاد نصرالله بخطابه بجنود الجيش اللبناني والذين برأيه "وقفوا بشجاعة" وأدوا مسؤوليتهم على ضوء "العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية"

وأضاف نصر الله إن إسرائيل" لن تنتج الغاز في منصة كاريش، ما لم تتمكن لبنان من انتاجه في منطقتها، يوجد لنا الحق بذلك" ووصف الاتفاق حول الحدود البحرية أنه "انجاز تاريخي وهام" وقال إن "معادلة الردع قائمة".

وتطرق نصر الله إلى الأحداث الأخيرة في حوارة وقال "عندما نتحدث عما جرى في حوارة وحول معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، نقول إن هذا يعكس المستوطنين، نحن لا نحتاج إلى أدلة جديدة حول قسوة الصهاينة ونتضامن مع الأسرى الفلسطينيين".