العاهل الأردني يطالب مساعدة أمريكية بمكافحة عمليات تهريب المخدرات على الحدود مع سوريا

الأردن متخوف من المجموعات الموالية لإيران في جنوب سوريا والتي زادت عملياتها بتهريب المخدرات عبر الحدود

طلب العاهل الأردني الملك عبد الله من وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن مساعدة بمكافحة عمليات تهريب المخدرات على الحدود مع سوريا، والتي تضاعفت بشكل كبير، مشيرا اصبع الاتهام الى المجموعات المسلحة الموالية لايران، وقال مسؤولون أردنيون لوكالة "رويترز" إن عمان ستطالب مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، لمضاعفة الأمن على الحدود التي يبلغ طولها 375 كيلومترا، وكان الجيش الأردني أعلن نهاية الشهر الماضي إنه أحبط تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرات مسيرة، و179 ألف حبة كبتاغون.

في غضون ذلك ، قال مصدر أردني لرويترز إنه خلال المحادثة بين الطرفين ، أعرب عبد الله عن قلقه من المجموعات الموالية لإيران في جنوب سوريا ، والتي زادت عملياتها بتهريب المخدرات عبر الحدود ، للوصول إلى أسواق الخليج. وصرح أوستن ، الذي وصل إلى الشرق الأوسط وسيزور القاهرة أيضًا ، أن "الشراكة المستمرة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن ستبقى قوية. وأثناء وجودي هنا ، أتطلع إلى التعاون في مختلف المجالات التي من شأنها أن تسفر عن نتائج إيجابية لكلا البلدين ".

قبل الزيارة ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المناقشات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على الاستقرار في المنطقة ، وعلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف ، بأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة. وأكد مسؤول أمريكي كبير أن "المناقشات ستنصب على تضمين التهديدات المتعلقة بإيران ، مثل تسليح وتدريب وتمويل الميليشيات التي تعمل بالوكالة ، والعمليات العدوانية في البحر ، والسيبر ، وبرنامج الصواريخ الباليستية ، وبرنامج الطائرات بدون طيار".