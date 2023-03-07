الولايات المتحدة وإسرائيل يتعهدان بتعزيز التنسيق بشأن التهديدات التي تشكلها إيران في منطقة الشرق الأوسط

ركزوا على"الجهود المبذولة لتعميق التكامل الأمني والسياسي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات إبراهيم ومنتدى النقب"

استضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الإثنين، نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، إلى جانب وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووفد إسرائيلي رفيع المستوى في البيت الأبيض، وأكدوا على التزامهم "منع إيران من تطوير سلاح نووي والعمل معًا لتحقيق تقدم في التعاون المتبادل بشأن التهديدات التي تشكلها إيران في منطقة الشرق الأوسط" وتحدث المسؤولون أيضا عن العمليات العدائية الأخيرة في الضفة الغربية و "ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لإعادة الهدوء ونزع فتيل التوترات".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ، ناقش سوليفان وديرمر وهنغبي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، واستعرضوا "الجهود المبذولة لتعميق التكامل الأمني والسياسي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات إبراهيم ومنتدى النقب" وغيرها من الصيغ، ومن جهته أعاد سوليفان التأكيد على "التزام الرئيس بايدن الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل".

يأتي اجتماع الوفد الأمريكي ونظيره الإسرائيلي في إطار المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، وهي مجموعة ثنائية خاصة تم إنشاؤها في عام 2021 للسماح للولايات المتحدة وإسرائيل بالتعاون من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وبحسب محضر الاجتماع، استعرض المشاركون التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي "بقلق بالغ" وتعهدوا بـ "تعزيز التنسيق بشأن الإجراءات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وزيادة ردع الأنشطة الإقليمية المعادية لإيران".

كما ركزت المناقشات على جهود واشنطن لإدخال دول جديدة في "اتفاقات إبراهيم"، وهي اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، الموقعة في عام 2020.

وفي السياق من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأمركي لويد أوستن إسرائيل هذا الأسبوع، والذي تمت مناقشته أيضًا في الاجتماع مع سوليفان، إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين الجيش الأمريكي وقوات الأمن الإسرائيلية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قالت قبل أسبوعين، إنها اكتشفت جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 84 في المئة في إيران، أي أقل بقليل من 90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. بعد ذلك بوقت قصير، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولن كال إن "إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية في "حوالي 12 يومًا".