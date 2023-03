عشرات المواطنين الأمريكيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي

تجمع عشرات المواطنين الإسرائيليين حاملو الجنسية الأمريكية صباح الثلاثاء أمام مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب للتظاهر ضد خطة الإصلاح القضائي التي تواصل تحريك الاحتجاجات للأسبوع التاسع على التوالي ضد خطة نتنياهو ليفين الهادفة من منظور المحتجين إلى إضعاف القضاء عبر إلغاء صلاحيات محكمة العدل العليا في حين يصر الائتلاف أن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن إلى نصابه بعد أن أخل به رئيس المحكمة العليا القاضي أهاران باراك قبل 30 عاما حين شق الطريق أمام الاجتهاد القضائي.

وبحسب القناة السابعة، فقد جاء في الرسالة التي نشرها المنظمون: "نحن مجموعة من المواطنين الأمريكيين الإسرائيليين، نرغب في إسماع أصواتنا فيما يتعلق بالانقلاب، الذي سيكون قادرا على إلغاء الديمقراطية الإسرائيلية".

"سنلتقي أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب لندعو الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح ضد محاولة كسر الآليات والمؤسسات القائمة في دولة إسرائيل، ودعم مواطني إسرائيل في مطالبتهم العادلة بالمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وقالت كيرن مور إحدى منظمات التظاهرة: "نطالب بأن يتعرف قادة الرأي العام الأمريكي عن قرب على القوانين المقترحة وأن يعربوا عن رأيهم بالموضوع. نريد زيادة الوعي وتجنيد الناس من جميع مجالات المجتمع ليكونوا جزءًا من المدافعين عن الليبرالية. لسنا حركة منظمة، وإنما حركة دولية. اليوم، تتعرض حقوقنا للتهديد وغداً يحصل ذلك في بلد آخر. نحن أميركيون نقف بحزم مع غالبية الجمهور في اسرائيل - اذا مر الانقلاب، فإن الصداقة بين الولايات المتحدة واسرائيل ستتضرر".