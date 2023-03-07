اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين في حوارة خلال احتفالات عيد المساخر

يحقق الجيش الإسرائيلي في حادثة أخرى دخل فيها مستوطنون إسرائيليون البلدة الفلسطينية وأقاموا احتفالات بعيد بوريم/ المساخر - وانضم إليهم جنود.

عاشت قرية حوارة ليلة عنف إضافية، امس الإثنين، وأفاد مستوطنون إسرائيليون وفلسطينيون بأن سياراتهم تعرضت للقصف بالحجارة.

في هجوم المستوطنين الإسرائيليين، أمس جُرح أربعة فلسطينيين وعولجوا في المستشفى. تظهر مقاطع الفيديو أنهم يحطمون نوافذ السيارات ويهاجمون متجرًا. ومن بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر عامين تم رشها بالفلفل أثناء تواجدها في السيارة مع عائلتها.

"وقفنا أمام سوبر ماركت أبو إيال. ثم هممنا بالمغادرة وتشغيل السيارة. هاجمونا على الفور بالحجارة. عندما خرجت من سيارتي رأيت رصاصة تطلق على السيارة ... ثم هاجموني، وحطموا النوافذ بالبلطة هنا"، يتذكر رجل في مقطع فيديو باللغة العربية تم تداوله على تويتر.

كما يحقق الجيش الإسرائيلي في حادثة أخرى دخل فيها مستوطنون إسرائيليون البلدة الفلسطينية وأقاموا احتفالات بعيد بوريم/المساخر - وانضم إليهم جنود.

يأتي ذلك بعد أسبوع من اقتحام ما يقدر بنحو 400 مستوطن إسرائيلي البلدة وأحرقوا سيارات وأحرقوا منازل - وقتل فلسطيني واحد في قرية حوارة. غالبًا ما يستخدم المستوطنون الشارع الرئيسي في حوارة ومثّل من قبل، نقطة اشتعال لشن هجمات ضد الجنود المتمركزين على طول الطريق. في نهاية شباط/ فبراير، قُتل إسرائيليان شقيقان بالرصاص في سيارتهما أثناء مرورهما من حوارة، واعتبرت أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون على أنها هجوم انتقامي.

يشار إلى أن حصار أهل بلدة حوارة من قبل المستوطنين الذين أضرموا النيران بالمنازل والممتلكات والمتاجر استقطب ردود أفعال دولية ومحلية غاضبة. وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير مسؤول في الإدارة المدنية، بالدعوة إلى محو قرية حوارة في الضفة الغربية التي يسكنها 7000 فلسطيني بقوله إنه تصريح "غير مسؤول، ومقزز، ومثير للاشمئزاز".