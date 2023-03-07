وزير الدفاع الأميركي من العراق: "باقون في البلاد بطلب من الحكومة لتقديم النصيحة والدعم"

أوستن:"القوات الأميركية ومن خلال التحالف الدولي حررت العراقيين من طغيان التنظيم" مشدداً على أن هدفه "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، من العراق، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الأميركية باقية في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم النصيحة والدعم"، واشار لى أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها لمواجهة تهديد تنظيم"داعش"، لافتاً إلى أن "القوات الأميركية ومن خلال التحالف الدولي حررت العراقيين من التنظيم" مشدداً على أن هدفه "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق".

ومن جهته أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقاء لويد اوستن الذي وصل الى بغداد في زيارة غير معلنة "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد" وجرى خلال اللقاء "استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية"، حسبما افاد بيان لمكتب السوداني.

ولدى الولايات المتحدة حاليا 2500 جندي في العراق و900 جندي إضافي في سوريا للمساعدة في تقديم "المشورة ومد يد العون للقوات المحلية في محاربة داعش" الذي سيطر في عام 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي في كلا البلدين، لكن بعد ثلاث سنوات أعادت الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى العراق وسوريا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بهدف دعم القتال ضد تنظيم "داعش".

يشار إلى أن أوستن كان آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق بعد غزو عام 2003، وكان قد أدلى بتصريحات في عام 2011 قال فيها إن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية في العراق" حين كان يشغل منصب قائد القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.