السفير محمد العمادي يعقد سلسلة لقاءات في القدس ورام الله ويصل قطاع غزة

سيعقد العمادي خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادة حماس بغزة وفصائل فلسطينية أخرى، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمميين

وصل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى قطاع غزة، بعد عقد سلسلة من اللقاءات في رام الله والقدس مع مسؤولين محليين ودوليين، ومسؤولين من الجانب الإسرائيلي.

وعقد العمادي لقاءً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية السيد حسين الشيخ، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية على كافة الأصعدة، ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاء السفير العمادي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة قبل أيام.

كما سيعقد السفير العمادي خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادة حماس بغزة وفصائل فلسطينية أخرى، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمميين والمحليين والدوليين.

وبحسب وكالة سوا، فإن السفير محمد العمادي سيعقد لقاءات مع المسؤولين في قطاع غزة، إضافة لتفقد مشاريع اللجنة القطرية التي تنفذ في القطاع.