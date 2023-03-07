مقتل 4 مسلحين بينهم من نفذوا عملية حوارة خلال اشتباكات في جنين

اشتباكات في جنين بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين

لقي 4 فلسطينيين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في جنين بالضفة الغربية، بمن فيهم المنفذ الذي قتل الشقيقان الإسرائيليان بالرصاص في سيارتهما أثناء مرورهما من حوارة الاسبوع الماضى.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين في الضفة الغربية. وأفادت مصادر i24NEWS عن وقوع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين

ووفقا لكول هحدشوت تحلق في هذه الأثناء طائرات قتالية في مخيم جنين فضلا عن أنباء عن هبوط طائرة مروحية تتبع للجيش في محيط جنين. وبحسب شهود عيان، فإن الدخان يتصاعد من المنزل الذي تحاصره القوات الإسرائيلية في المخيم.

Courtesy of the family هليل (الثاني من اليسار) ويغال (الثاني من اليسار) مع عائلة يانيف.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من اقتحام ما يقدر بنحو 400 مستوطن إسرائيلي البلدة وأحرقوا سيارات وأحرقوا منازل - وقتل فلسطيني واحد في قرية حوارة. غالبًا ما يستخدم المستوطنون الشارع الرئيسي في حوارة ومثّل من قبل، نقطة اشتعال لشن هجمات ضد الجنود المتمركزين على طول الطريق.

وفي نهاية شباط/ فبراير، قُتل إسرائيليان شقيقان بالرصاص في سيارتهما أثناء مرورهما من حوارة، واعتبرت أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون على أنها هجوم انتقامي.