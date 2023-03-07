تقرير: وزير الدفاع الأمريكي يحمل "رسائل قاسية" لقادة إسرائيل ومصر

سيعمل وزير الخارجية الأمريكية على خفض التصعيد في التوتر في الضفة الغربية على ضوء فترة الأعياد القادمة

يحمل وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الذي يجري زيارة الى منطقة الشرق الأوسط وسيزور إسرائيل نهاية الأسبوع ، "رسائل قاسية" الى قادة إسرائيل ومصر.

وبحسب وكالة رويترز سيعمل اوستن من العاصمة الأردنية عمان للضغط على قادة إسرائيل للعمل علىى خفض التوتر في الضفة الغربية، مسؤول بالخارجية الأمريكية قال أمس إن اوستن سيتحدث مع قادة إسرائيل "بصراحة تامة"، حول التصعيد في الضفة الغربية و"سيتشاور معهم" حول الخطوات التي يمكن لإسرائيل أن تتخدها لإعادة الهدوء الى المنطقة استعدادا لفترة الأعياد القادمة.

وطرحت هذه المواضيع خلال المباحثات التي أجراها اوستن أمس مع العاهل اللأردني. وذكر أن "وسطاء أجانب" عملوا لتهدئة التوترات الجديدة التي نشأت منذ انتخاب نتنياهو رئيسا للحكومة.

ومن المرتقب أن يتحدث اوستن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول المخاوف الأمريكية بخصوص قضية حقوق الإنسان في مصر. الوزير الأمريكي سيضمن لقادة المنطقة بأن تحافظ الولايات المتحدة على التزامها للمنطقة.