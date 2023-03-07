الجيش الإسرائيلي: لبناني أخذ مخزن رصاص من سلاح أحد جنودنا خلال تجمع على الحدود

التقارير اللبنانية قالت إن الحديث يدور عن مواطن من الجنوب لا ينتمي لحزب الله أو الجيش اللبناني

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن مواطنا لبنانيا اقترب من قوة للجيش الإسرائيلي واخذ منه مخزن الرصاص من سلاحه خلال تجمع على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي العشرات من الأشخاص تجمعوا في الجانب اللبناني من الحدود خلال أنشطة هندسية للجيش الإسرائيلي في المكان.

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ونشر مراسل قناة "المنار" صور مخزن الرصاص التي زعم أنها انتزعت من الجندي الإسرائيلي. وبحسب التقارير اللبنانية الحديث يدور عن مواطن من جنوب لبنان، وليس من رجال حزب الله أو الجيش اللبناني.

هذه ليست الحادثة الاستثنائية الاولى الي تجري هذا الأسبوع على الحدود ، حيث وقعت قبل يومين حادثة مشابهه بين قوة إسرائيلية كانت تعمل على تعليم حدود برية والجيش اللبناني، والتي وقع خلالها اشتباك بين ضابط إسرائيلي وضابط في الجيش اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك إن"العشرات من المشتبهين تجمعوا على الجانب اللبناني من السياج الحدودي، المشتبهون، جزء منهم مسلحين حاولوا مضايقة نشاط القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي، لكن القوات واصلت عملها كما هو مخطط له، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل الذين تواجدوا في المكان، الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل"