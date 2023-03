الجيش الإسرائيلي: لبناني أخذ مخزن رصاص من سلاح أحد جنودنا خلال تجمع على الحدود

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن مواطنا لبنانيا اقترب من قوة للجيش الإسرائيلي واخذ منه مخزن الرصاص من سلاحه خلال تجمع على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي العشرات من الأشخاص تجمعوا في الجانب اللبناني من الحدود خلال أنشطة هندسية للجيش الإسرائيلي في المكان.

