مخاوف إسرائيلية من عمليات انتقامية بعد العملية في جنين اليوم

وقتل ستة مسلحين فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة خلال العملية التي نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية

تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الى عمليات انتقامية بعد عملية القوات الخاصة-اليمام في جنين والتي أدت الى مقتل ستة مسلحين فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة قبل أسبوع ونصف، كما نفذت اعتقالات شملت نجلي منفذ عملية حوارة عبد الفتاح خروشة حيث تشتبه انهما متورطين بتنفيذ عملية إطلاق النار.

هذا وأصدر مفوض الشرطة يعكوف شبتاي الليلة بمضاعفة حالة التيقظ، والتواجد بصورة بارزة في القدس وفي منطقة خط التماس والمدن المختلطة.

وصدرت عدة تهديدات من جانب عدد من الفصائل الفلسطينية شملت الجهاد وحماس طالبت بالانتقام على مقتل الستة.

وافيد أن عبد الفتاح خروشة من سكان مخيم عسكر والذي أعلنت إسرائيل أنه منفذ عملية حوارة ، كان قضى محكومية بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالتخطيط لعملية وأطلق سراحه قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن خروشة خطط مع أحد أبناءه تنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود، وقامت بتجهيز سلاح للعملية من طراز كارلو، واعتقلت السلطات الإسرائيلية هذا الإبن اليوم، وهو أيضا كان أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية قبل أشهر.

بعد تنفيذه العملية في حواره، قبل عشرة أيام، هرب خروشة إلى مخيم جنين، حيث اعتقد أن هناك احتمالات عدم إلقاء القبض عليه أقل. خلال الأيام الأخيرة بعد فراره، زادت المخاوف من أن يحاول تنفيذ هجوم آخر.