إيران: توقيفات على خلفية عمليات تسميم في المدارس

وتأتي هذه التوقيفات فيما يطالب أولياء أمور التلميذات السلطات بالتحرك، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أولى حالات التسمم.

أعلنت ايران، اليوم الثلاثاء، عن أولى عمليات التوقيف في اطار التحقيق بسلسلة حالات التسميم التي طالت مئات التلميذات وأثارت غضباً عارماً في البلاد.

وتأتي هذه التوقيفات فيما يطالب أولياء أمور التلميذات السلطات بالتحرك، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أولى حالات التسمم.

وقال نائب وزير الداخلية للتلفزيون الرسمي، ماجد مير أحمدي، "أوقف العديد من الأشخاص في خمس محافظات بناءً على التحقيقات التي تجريها أجهزة الاستخبارات"، ولم يذكر تفاصيل عن هويتهم ولا عن ظروف توقيفهم أو مدى تورطهم في هذه القضية.

وفي وقت لاحق، أفاد بيان لوزارته بأن أجهزة الأمن والمخابرات تمكّنت من "تحديد متورطين في هذه الحوادث في 6 محافظات، وهي خوزستان وأذربيجان الغربية وفارس وكرمانشاه وخراسان والبرز، واعتقال عدد من الأشخاص".

واوضح البيان، أن "ثلاثة منهم لديهم سجل قضائي سيئ، بما في ذلك التورط في أعمال الشغب الأخيرة" بحسب وكالة الانباء الايرانية (ارنا)، وهو مصطلح تطلقه السلطات لوصف الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد أيام على اعتقالها.

وقام احدهم "قام بنقل المواد المهيجة إلى المدرسة بواسطة ابنته حيث تم نشرها بين الطلاب" ثم قام بتصويرهم عبر الفيديو وارسال المقاطع إلى "وسائل الاعلام المعادية من أجل استغلالها في سيناريو التهويل واثارة القلق في البلاد ولدى الوسط التعليمي، بما يؤدي الى إغلاق المدارس"، على ما نقلت الوكالة عن الوزارة.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد طالب الإثنين بإنزال "عقوبات شديدة" بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم بسلسلة حوادث التسميم بالغاز، وقال في أول تعليق له على القضية "يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة"، و"لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس".