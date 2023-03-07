مصر: مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث تصادم قطار في دلتا النيل

الحادث وقع بعد خروج القطار عن سكته واصطدامه بحاجز

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء اليوم الثلاثاء عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين إثر خروج قطار عن سكته واصطدامه بحاجز الحماية في محافظة القليوبية في دلتا النيل.

وأفادت الوزارة في بيان أولي "أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا"، مؤكدة إسعاف ستة مصابين، في حين أصدرت بيان لاحق أكدت فيه "ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين".

من جانبها أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان أنه أثناء دخول قطار ركاب رقم 557 بمحطة قليوب بالقليوبية "تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الاشارات) المغلق واستمر بالمسير، ما أدى إلى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية".وأضافت "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان".

كما قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحسب بيان رسمي، "تشكيل فريق للتحقيقِ في واقعة اصطدامِ قطار قليوب".