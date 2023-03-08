أبدت عائلة القتلى الإسرائيليين دعمهم للعملية، معربة عن سعادتها بأنها انتهت بمقتل وليس القبض على المنفذ الذي قتل طفليهما.

اطلقت صافرات الإنذار في بلدة عمانويل جنوب إسرائيل فجر الأربعاء، بعد يوم من التوترات في الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن "صفارات الإنذار انطلقت في التجمع السكاني بعد الساعة الثالثة فجرا بقليل، بسبب صاروخ فشل في عبور الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة".

وأكد الجيش أمس الثلاثاء، أنه "قتل 6 مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات في جنين بالضفة الغربية، بمن فيهم المنفذ الذي قتل الشقيقين الإسرائيليين بالرصاص في سيارتهما أثناء مرورهما من حوارة الاسبوع الماضى".

واستعدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الى عمليات انتقامية بعد عملية القوات الخاصة-اليمام في جنين، وأصدر مفوض الشرطة يعكوف شبتاي الليلة بمضاعفة حالة التيقظ، والتواجد بصورة بارزة في القدس وفي منطقة خط التماس والمدن المختلطة.

وأسقطت طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية خلال العمليات في المنطقة. دفعت عملية جنين إسرائيل إلى وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بسبب ردود الفعل المحتملة من قبل الفصائل الفلسطينية.