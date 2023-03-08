مفوض الشرطة الإسرائيلية يأمر بتخصيص مركبة خاصة لكل مقاتلين من وحدة اليمام

يأتي هذا على خلفية التصعيد في الضفة والتحذيرات العديدة من وقوع عمليات

على خلفية المخاوف من تصعيد في الضفة الغربية، والعمليات الخاصة التي تقوم بها وحدة "اليمام" التابعة لحرس الحدود. أبلغ مفوض الشرطة يعكوب شبتاي قائد الوحدة ح، إنه منذ اليوم سيتم تخصيص مركبة لكل مقاتلين من الوحدة الخاصة مركبة عملياتية.

وذكرت الشرطة في بيانها أن قرار مفوض الشرطة اتخذ بعد اجتماع طاقم لشبتاي مع قائد حرس الحدود، رئيس قسم التخطيط، رئيس قسم الدعم اللوغستي، رئيس قسم القوى العاملة وقائد اليمام.

بموجب ذلك سيتم تخصيص لكل مقاتلين بالوحدة مركبة عملياتية لاستخدامها خلال تنقلاتهم في الأحداث الاستثنائية والعملياتية في كافة أنحاء البلاد. تخصيص مركبة سيقصر وقت وصول المقاتلين الى مواقع الأحداث.

يأتي القرار على ضوء وصول عشرات التحذيرات لوقوع عمليات خلال الفترة الأخيرة، حيث أن هذا الأمر يتطلب من عناصر الوحدة والشاباك والجيش الإسرائيلي استجابة ورد سريع.