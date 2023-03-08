رئيس الحكومة الإسرائيلي يحذر أعضاء الكنيست من انتقاد جنود الاحتياط

قال نتنياهو، "الرفض ظاهرة خطيرة ويجب مواجهتها بقوة. ولكن حتى عند القيام بذلك، وحتى في خضم اللحظة، يجب أن يتم ذلك في حدود الخطاب ذي الصلة"

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، المشرعين من حزبه الليكود على البقاء "في حدود الخطاب ذي الصلة" عند انتقاد جنود الاحتياط الذين يحتجون على خطط الإصلاح القضائي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثار وزيران رد فعل عنيف على تصريحاتهما القاسية ضد جنود الاحتياط الذين يحتجون على الإصلاح القضائي برفضهم أداء واجبهم العسكري.

وقال نتنياهو، "الرفض ظاهرة خطيرة ويجب مواجهتها بقوة. ولكن حتى عند القيام بذلك، وحتى في خضم اللحظة، يجب أن يتم ذلك في حدود الخطاب ذي الصلة. ومهمتنا جميعًا هي محاولة التهدئة. ولا تؤججها الروح وهذا ينطبق على الجميع بلا استثناء ".

من المحتمل أن تكون تصريحاته موجهة إلى وزير الاتصالات ووزير الإعلام.

من جانبه، قال كرحي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن "من يرفضون أداء واجبهم العسكري احتجاجا يمكن أن يذهبوا إلى الجحيم". وظهرت مجموعة من جنود الاحتياط في منزل الوزير أمس الثلاثاء، وأبلغته أن تصريحاته أحدثت أضرارا.

وكتب زميله في حزب الليكود عطباريان على تويتر "كان هناك جنود هنا أخذوا عظام إخوانهم من القبر ولم يرفضوا أي أمر" ، في إشارة إلى الحاخامات العسكريين الذين اضطروا إلى نبش الجثث من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال فك الارتباط 2005.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهو أيضا من حزب الليكود، أمس الثلاثاء إنه يدعم جنود الاحتياط، "بغض النظر" عن موقفهم السياسي.

وقال الوزير: "أولئك الذين ينتقصون من جنود الجيش الإسرائيلي ، من اليسار أو اليمين ، ليس لهم مكان في الخدمة العامة". "أنا أعتز ، وأقدر ، وأدعم جنود الاحتياط ، بغض النظر عن موقفهم السياسي."