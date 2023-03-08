الجيش الإسرائيلي يقصف أبراج مراقبة لحماس ردا على تفجير عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي

بحسب التقارير الفلسطينية، أصيب اثنان من نشطاء حماس بجروح طفيفة. ولم تقع اصابات بين القوات الاسرائيلية.

أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من القوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، وذلك خلال نشاط ميداني غربي السياج الحدودي، وأضاف في بيان أنه لم يسفر عن إصابات بين الجنود.

ردا على ذلك، هاجمت دبابات للجيش الإسرائيلي أبراج مراقبة تابعة لحركة حماس، جنوب القطاع، وبحسب التقارير الفلسطينية، أصيب اثنان من نشطاء حماس بجروح طفيفة. ولم تقع اصابات بين القوات الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "منذ فترة وجيزة ورد تقرير عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية على الحدود مع قطاع غزة ، خلال عملية لقوات الجيش الإسرائيلي غربي السياج. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، واضافت ان "دبابات الجيش الاسرائيلي هاجمت موقعا عسكريا لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة".

ويبدو أن العبوة الناسفة زرعت صباح اليوم في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع خلال الليل، وسقط داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من السياج الأمني. وبينما توقع نشطاء حماس أن تبحث القوات الإسرائيلية عن المكان الذي سقط فيه الصاروخ ، فقد وضعوا القنبلة هناك مقدما.

ووسط توترات أمنية ، أعلنت السلطات المحلية أنه طُلب من المزارعين تطهير المنطقة القريبة من الحدود.

وقال المجلس الإقليمي "بعد الحادث توقف العمل الزراعي بالقرب من الحدود. وبعد ذلك لم يطرأ أي تغيير على تعليمات السكان".