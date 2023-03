داخل القدس يوجد حي ميا شعاريم، وهو حي يهودي مختلف عن الأحياء الأخرى، تأسس في عام 1874، ويعتبر واحد من أول خمسة أحياء يهودية تم بناؤها خارج أسوار المدينة القديمة.

بالنسبة لـ "الحريديم" - "المتقون الله" بالعبرية " للمسيح وحده الحق في إعادة إنشاء مملكة إسرائيل" ...هم يؤمنون بان الشريعة وحدها هي التي يجب ان تحكم…

ويقول أحد سكان هذا الحي الذي يسكنه اليهود المتدينين المتزمتين، "ما زلنا نعيش في الشتات كما كنا نفعل دائمًا. قبل ذلك كان هناك العرب ثم الأتراك ثم الإنجليز واليوم هم الصهاينة. ونحن لا نقبله. لدينا طريقنا الخاص وهو طريق التوراة. من موسى حتى اليوم ، نتصرف بنفس الطريقة. وظلت التوراة كما هي ، وطقوسنا أيضًا ، ولن نتغير حتى لو أرادت الدولة ذلك. لا شيء يمكن أن يساعد".

من جانبه قال موشيه - من سكان ميئا شعاريم، القدس، "ننشر باستمرار رسالة مفادها أن الصهاينة مثل النازيين. لماذا؟ ماذا فعل النازيون؟ لقد أرادوا إنهاء اليهودية واليهود فقتلوهم الواحد تلو الآخر. والصهاينة نفس الشيء. يريدون إنهاء اليهودية ، لا يقتلون أحداً لكنهم يستخدمون الروحانيات للقيام بذلك. إذن أنت لست صهيوني؟ أنا لست صهيونيًا على الإطلاق ، حقًا لست صهيونيًا!".

وفي الحي المجاور، ذهب البعض إلى حد إظهار دعمهم للفلسطينيين بفخر ، وهذا بالتحديد هو حالة التنظيم الطائفي "ناطوري كارتا" وتعني "حراس المدينة" ، باللغة الآرامية ، وهي مجموعة متشددة تم إنشاؤها عام 1935 على يد جد الحاخام مئير هيرش.

وقال مئير هيرش في تصريح لـ24NEWS، "نحن لا نعترف بالكيان الصهيوني ولا باحتلاله. نعتقد أن هذا غير عادل وغير أمين. استولى الصهاينة على هذه الأرض بالقوة وبالدم"، وأضاف "نعتقد أن هذه الدولة يجب أن تتوقف عن الوجود بطريقة أو بأخرى".

وتابع مئير هيرش، "كل الذين لم يتبعوا طريق التوراة اختفوا في النهاية وهذا أيضا ما سيحدث للدولة الصهيونية قريبا".

لكن في شوارع ميئا شعاريم، الوحيدون الذين يبدو أنهم يعارضون هذه الأيديولوجية هم أصحاب المتاجر، الذين لديهم أعمال في الحي ولكنهم لا يعيشون هناك ...

بعد ما يقرب من 75 عامًا من إنشاء دولة إسرائيل، لا يزال ميئا شعاريم عالماً منفصلاً، حيث يفضل الناس إدامة أسلوب حياة قديم، تماشيا مع تعاليم التوراة ...