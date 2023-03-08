وزير الدفاع الأمريكي: "الشراكة الدفاعية مع مصر ركيزة أساسية لمشاركة واشنطن في الشرق الأوسط"

المتحدث باسم الرئاسة المصرية:" نؤكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكدًا أن حل الدولتين

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن "الشراكة الدفاعية مع مصر هي ركيزة أساسية لمشاركة واشنطن في الشرق الأوسط"، وتابع"أنا هنا لتعزيز التنسيق بيننا في القضايا الرئيسية واغتنام الفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد" و"تثمين بلاده عاليًا لقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسئولة"، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على "مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مصر" وتأتي زيارة أوستن في الوقت الذي وصل فيه العمليات العدائية في الضفة الغربية إلى أعلى مستوياته منذ سنوات.

ومن جهته صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلًا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث حرص الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكدًا أن حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة، كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، قد استقبل ، اليوم الأربعاء، من طرف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووالوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودانيال روبنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

ومنذ وصولها إلى السلطة في 2013، أشرفت حكومة السيسي على "حملة واسعة النطاق ضد المعارضة، وسجنت آلاف الأشخاص، لم تستهدف السلطات المعارضين السياسيين الإسلاميين فحسب، بل استهدفت أيضًا النشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والمنتقدين عبر الإنترنت"، وفي السياق لعبت مصر أيضًا دورًا رئيسيًا في التوسط في العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في السنوات الأخيرة.