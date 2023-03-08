السلطة الفلسطينية في مأزق مالي عميق: إضراب عشرات آلاف موظفي القطاع العام

قالت نقابة الأطباء في بيان إن الحكومة أخلت بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، وأن النقابة في حلّ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة.

تشهد الضفة الغربية أزمة إضرابات واسعة النطاق منذ شهور بالرغم من الاتصالات بين النقابات العمالية وبين ديوان رئاسة الوزراء ممثلة بمحمد اشتية الذي سببت كلمته الاثنين الماضي استفحالا للأزمة وعبرت نقابات عديدة عن استيائها من مضمون كلمته متهمة إياه بالتنكر لتفاهمات جرى الاتفاق عليها معه، وفق ما أفاد مرسلنا فراس حسن.

فقد أعلن اشتية في كلمته أنه سيتم صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية وللأطباء بنسبة 10%، الأمر الذي لم يلب مطالب المعلمين، وفق النشر في وكالة صفا التي أفادت بأن عشرات آلاف العاملين في القطاع العام في السلطة الفلسطينية، يخوضون إضرابات احتجاجية منذ ما يزيد عن شهر، وكثفوا إجراءات الاحتجاج فضلا عن انضمام منظمات أخرى إلى الإضراب.

كانت أول المواقف من حراك المعلمين الموحد الذي يخوض إضرابا منذ شهر للمطالبة بعلاوة بنسبة 15% على طبيعة العمل، وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة، ومهننة التعليم، وتمثيل نقابي حقيقي للمعلمين. وأعلن الحراك في بيان له استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، رافضا إعلان الحكومة صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 5%. وسارع اتحاد المعلمين للحاق بموجة الاحتجاجات وانتقد خطاب اشتية، وأعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه إلى المدارس في الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من الثلاثاء.

وقالت نقابة الأطباء في بيان إن الحكومة أخلت بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، وأن النقابة في حلّ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة.وأعلنت كل من نقابة الأطباء والتمريض في بيانين منفصلين في وقت لاحق عن الشروع بإجراءات تصعيدية.

أما نقابة المهندسين، والتي تخوض منذ شهور خطوات مطلبية لمنتسبيها العاملين بالوظيفة العمومية فاعتبرت في تصريح صحفي أن ما جاء على لسان اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب المهندسين العادلة، علما أنها تطالب بزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب. وأعلنت مواصلة نزاع العمل مع الحكومة واستمرار الفعاليات الاحتجاجية. ودخلت نقابة الصحفيين على خط المواجهة مع الحكومة، وذكرت في بيان لها أنها تفاجأت من قرار الحكومة الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتجاهل حقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت أكثر من أربع سنوات.

ودعت النقابة الصحفيين كافة لبدء حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة". وبدورها تشهد المحاكم في الضفة تعليقا للعمل للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب إضراب المحامين الذي يأتي رفضا لتعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.

ودعت النقابة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، لاجتماع تشاوري موسع الأربعاء، لوضعهم في صورة التطورات، والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.