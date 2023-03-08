في اليوم العالمي للمرأة: الخارجية الإسرائيلية "نقف إلى جانب النساء الإيرانيات"

إيلي كوهين: "إيران تضطهد النساء، وتطلق النار على المتظاهرين، بل وتسمم الطالبات الشابات اللائي يحاولن الحصول على التعليم والتقدم"

تم عرض تعبيرات عن دعم إسرائيل للمرأة الإيرانية على مبنى وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف، اليوم الأربعاء، وظهرت على واجهة مبنى وزارة الخارجية عبارات "إسرائيل تقف إلى جانب النساء الإيرانيات" وظهرت عبارات دعم أخرى بالعبرية والإنجليزية والفارسية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين، "النظام الإيراني الإرهابي لا يضر بالاستقرار الإقليمي فحسب، بل إنه يدوس على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص" وتابع "إيران تضطهد النساء، وتطلق النار على المتظاهرين، بل وتسمم الطالبات الشابات اللائي يحاولن الحصول على التعليم والتقدم" واشار إلى أن"وزارة الخارجية توجه رسالة دعم إلى النساء الإيرانيات الشجاعات ونكرس هذا اليوم المهم لهن".

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للحملة الرقمية الأولى من هذا النوع التي أنتجها القسم الرقمي بالوزارة نهاية عام 2022 والتي أثارت ضجة كبيرة بلغت 85 مليون مشاهدة، جاء جزء كبير منها من حساب الوزارة على إنستجرام. بالفارسية.

وفي السياق أكدت منظمتان حقوقيتان في بيان، اليوم الخميس، أن "السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصا على الأقل خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير المنصرمين، في "زيادة كبيرة" في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم".وقالت منظمة العفو الدولية ومركز عبد الرحمن بورومند إنّ "السلطات أعدمت ما لا يقلّ عن 94 شخصًا في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وحدهما".

وأعربت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من "الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام ضد الأقليات المضطهدة".وأضافتا في بيان أنّ هذا العدد يمثّل "زيادة كبيرة" في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وأشار البيان إلى "مزاعم مروعة عن عنف جنسي وأنواع أخرى من التعذيب" لانتزاع اعترافات بالإكراه.