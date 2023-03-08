مفوضون سابقون للشرطة بطلب استثنائي لنتنياهو: "اعزل بن غفير"

لفت المفوضون السابقون إلى ما اعتبروه أمرا خطيرا إذ قالوا "علمنا مؤخرًا أن الوزير أمر ضباط الشرطة بمواصلة تنفيذ أوامر هدم المباني في القدس حتى خلال شهر رمضان.

توجه خمسة مفوضين سابقون للشرطة ومعهم 33 ضابطا متقاعدا، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء، بمطلب إقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من منصبه. وأشاروا في رسالتهم إلى أن "الوزير يتصرف على نحو يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون".

يشار إلى أن المفوضين الخمسة هم شلومو أهرونشكي، وآساف حيفتس، ورافي بيليد، وموشيه كرادي وروني الشيخ.

وأضاف هؤلاء في رسالتهم: "الوزير يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية ويستغل الأحداث والشرطة لأغراضه السياسية. بصفتنا أشخاصا قادوا عشرات الأحداث ويعرفون الحساسية والمسؤولية المطلوبة في هذه الأحداث، قررنا أن نتوجه إليك بهذا الطلب الاستثنائي.

كما لفت المفوضون السابقون إلى ما اعتبروه أمرا خطيرا إذ قالوا "علمنا مؤخرًا أن الوزير أمر ضباط الشرطة بمواصلة تنفيذ أوامر هدم المباني في القدس حتى خلال شهر رمضان. وقد يؤدي الانحراف عن أولويات الشرطة لصالح أولويات الوزير إلى دفع ثمن أمني غير ضروري". وتابع المسؤولون يحذرون من تلك الخطوة الت يهي اشبه بمن يلقي عود ثقاب في برميل بارود، وهو ما قد يؤدي، في أحسن الأحوال، إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، وفي أسوأ الأحوال تشعل حريقًا غير ضروري بين العالم الإسلامي خارج حدود البلاد بلا داعٍ".

يشار إلى أن الوزير بن غفير طالب نتنياهو بتوسيع صلاحياته كوزير للأمن الداخلي بحيث يصبح جهاز الشرطة خاضعا لصلاحياته وهو ما أثار اعتراضات لا سيما من قبل المفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي.