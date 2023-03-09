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الضفة الغربية: مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في جبع قرب جنين

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أفاد مصدر عسكري إسرائيلي صباح الخميس بوقوع اشتباكات بين وحدة مقاتلين إسرائيلية دخلت قرية جبع للقبض على مطلوبين فيما تعرضت لإطلاق نار من قبل أشخاص داخل سيارة

أفاد مصدر عسكري إسرائيلي صباح الخميس بوقوع اشتباكات بين وحدة مقاتلين إسرائيلية دخلت قرية جبع للقبض على مطلوبين فيما تعرضت لإطلاق نار من قبل أشخاص داخل سيارة وقتل الثلاثة في تبادل إطلاق النار. 

واشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة بالرأس وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة اليامون قضاء جنين، حالته مستقرة.

محمود السعدي مدير الهلال الأحمر في جنين قال لـ "القدس": طواقم الاسعاف تسلمت جثت ثلاثة شهداء ويجري نقلهم لمشفيات جنين.

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