مجلس الأمن الدولي يمدّد العقوبات المفروضة على السودان عاما واحدا

تمكّنت الحكومة الانتقالية من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد

مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، بالرغم من دعوات السودان المتكررة إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة تم فرضه إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005، في حين تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشهر الماضي دعم المطلب السوداني.

لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد الأربعاء لغاية 12 آذار/مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إنّ العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض".

هبت الجماهير في السودان للإطاحة بالدكتاتور عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود وأغرق البلاد في عزلة دولية فضلا عن فرض عقوبات أميركية صارمة. وبعيد الإطاحة بالبشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.

غير أن السودان شهد انقلابا نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر 2021 تفاقمت على إثره الأزمة الاقتصادية، وتراجعت المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية تطلب بإنهاء الحكم العسكري وتسليمه للمدنيين.