بداية الاحتجاجات في يوم مقاومة الديكتاتورية: إغلاق ميناء حيفا من البحر بشكل متقطع وتجمهرات قرب مطار بن غوريون

"لقد وقع اختيارنا على تعطيل تشغيل ميناء حيفا لندعو الحكومة الإسرائيلية بصوت واضح لوقف الإبحار المنزوع الكوابح قبل أن ينتهي الأمر بارتطام دولة إسرائيل وتفككها"

في واحدة من أشكال التعبير عن الاحتجاجات على ما يطلق عليه بـ"الإصلاحات القضائية" في يوم مقاومة الديكتاتورية، الخميس، تموضع فريق بحري مقابل ميناء حيفا بغرض إغلاقه كوسيلة ضغط واحتجاح وجاء في رسالتهم "وضعنا أنفسنا عند مدخل ميناء حيفا اليوم، لأننا منذ عقود نبحر ليل نهار ونحرس شريان الحياة الرئيسي لدولة إسرائيل. دولة إسرائيل هي جزيرة ووجودها يعتمد على القدرة على الحفاظ على أمن الحدود البحرية وفتح الممرات الملاحية.

https://twitter.com/i/web/status/1633739713205944323 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

نحن مقاتلو ومقاتلات في الاحتياط في في سفن الصواريخ وسفن المهمات العملياتية ومقاتلات الغواصات والقوات البحرية منذ أجيال، نعمل حتى في هذه الأيام على حراسة حدود إسرائيل البحرية وإبقاء ممراتها الملاحية مفتوحة.

لقد وقع اختيارنا على تعطيل تشغيل ميناء حيفا، حتى ندعو الحكومة الإسرائيلية بصوت واضح لوقف الإبحار المنزوع الكوابح قبل أن ينتهي الأمر بارتطام دولة إسرائيل وتفككها.

إن قدرتنا على الاستمرار في العمل كجنود احتياط في مهمات بحرية على مسافات طويلة ولأسابيع عديدة تعتمد على ثقتنا الكاملة بأنه تم إرسالنا من قبل قيادة تعتبر أمن إسرائيل هدفًا أعلى والتي تخضع للنقد بروح المفاهيم الديمقراطية.

AHMAD GHARABLI / AFP إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل ، في 9 مارس 2023 ، عند أحد مداخل مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب.

واختتم البيان بالقول "هذه حالة طارئة وهذا نداؤنا - SOS - نداء استغاثة بحرية لإنقاذ سفينة الديمقراطية الإسرائيلية ومنعها من أن تصبح دولة بلا ضوابط وتوازنات".

تجدر الإشارة إلى أن منظمي الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي أعلنوا عن يوم الخميس "اليوم الوطني لمقاومة الدكتاتورية" وسيشتمل على إغلاق شوارع رئيسية بطول البلاد وعرضها وسط الإعلان عن استهداف مطار بن غوريون وتعطيل حركة الطيران لإيصال صرخة مدوية تعكس حجم الضرر الذي يحيق بالدولة ونظامها الديمقراطي بحال استمر الائتلاف الحاكم اليميني المتدين بامتياز بإقرار خطته في البرلمان.

https://twitter.com/i/web/status/1633602630269190144 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي مشهد احتجاجي آخر، هذه المرة في القدس، اقتحم محتجون مكاتب منتدى كوهيليت وهو معهد بحثي مستقل وفق تعريفه ينادي منذ أكثر من عشر سنوات إلى ضرورة وضع كوابح للجهاز القضائي، وأغلق المحتجون مداخل ذلك المعهد ببراميل الإسمنت والسياج الحديدي. وتم في أعقاب ذلك اعتقال عشرة محتجين من بينهم قائد احتياط في سييرت متكال العملياتية ومن قادة احتجاج ضباط الاحتياط.

وأفادت أنباء منذ الصباح بوصول وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير إل مطار بن غوريون في محاولة لفرض الأمن ومراقبة الوضع عن كثب. وتم ميدانيا إغلاق المدخل من الطريق 1 إلى المبنى رقم 1 في المطار أمام حركة المرور، ولا يمكن الدخول إلا عبر الممرات المؤدية إلى مبنى الركاب 3.

كما اعتقلت الشرطة منذ فترة وجيزة على مفترق هاكفار هيروك قرب تل أبيب 4 متظاهرين للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط.

وفي وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مطار بن غوريون بطائرة هليكوبتر.