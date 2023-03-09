لأول مرة منذ إبرام اتفاقيات إبراهيم: وفد من الكنيست يتوجه إلى البحرين

من المقرر أن يشارك الوفد في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والذي يعتبر أكبر منظمة برلمانية في العالم، وتضم 179 عضوًا برلمانيًا، بما في ذلك الكنيست الإسرائيلي

في حدث غير مسبوق منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم توجه صباح اليوم الخميس وفد رسمي من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) برئاسة عضو الكنيست من الليكود داني دانون إلى مملكة البحرين، وفق النشر في يسرائيل هيوم. يتألف الوفد الذي سيلتقي لاحقا بالبعثة الإماراتية إضافة إلى دانون، من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة هم دان إيلوز (الليكود) ويفعات شاشا بيتون (تكفا حداشا) وإليعازر شطيرن (يش عتيد).

ومن المقرر أن يشارك الوفد الإسرائيلي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي خلال الزيارة، والذي يعتبر أكبر منظمة برلمانية في العالم، وتضم 179 عضوًا برلمانيًا، بما في ذلك الكنيست الإسرائيلي. وسيضطر هؤلاء البرلمانيون إلى التعاطي مع الشكاوى ضد إسرائيل التي سيرفعها الأعضاء في لجنة الشرق الأوسط المحلية. وينوي أعضاء الكنيست طرح موضوع التسلح النووي الإيراني مرفقا بطلب الحصول على دعم الدول وانضمامها إلى العقوبات ضد إيران.

وفي حديث له مع موقع يسرائيل هيوم قال دانون الذي شغل في السابق منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، إن الـ IPU- هو برلمان البرلمانات. نحن ذاهبون إلى هناك لنمثل إسرائيل وللدفع بالمواضيع التي تهم إسرائيل، مشددا على أن التحدي المركزي هو ضم دول جديدة إلى دائرة العقوبات ضد إيران.

وتأتي هذه الزيارة في أوج تصعيد أمني غير مسبوق يطغى على المشهد العام ويدفع فيه الطرفان ثمنا باهظا بالأرواح بالرغم من محاولات سياسية للتوصل إلى تهدئة باءت حتى اللحظة بالفشل أو ولدت ميتة على غرار قمة العقبة التي حضرها لاعبون مركزيون من مصر إلى الأردن إلى الولايات المتحدة فإسرائيل والسلطة الفلسطينية وتم فيها الحث على التهدئة وتجميد البناء في المستوطنات.