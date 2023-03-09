خاص لـ i24NEWS: البلدات العربية في إسرائيل تعيش حالة قلق وسط خشية من زلزال مدمر يهدد البلاد

ترزح القرية الجليلية في موقع جغرافي حساس قرب الشق السوري الأفريقي، وتعتبر من أكثر المناطق المهددة نسبة إلى زلزال تاريخي باغت القرية في العام 1927

تعيش قرية الرينة الواقعة في أسفل الجليل والبالغ عدد سكانها 16 ألف مواطن، حالةً من القلقِ في الأسابيع الأخيرة، خشية وقوع زلزال مدمر على غرار الكارثة في سوريا وتركيا.

إذ ترزح القرية الجليلية في موقع جغرافي حساس قرب الشق السوري الأفريقي، وتعتبر من أكثر المناطق المهددة نسبة إلى زلزال تاريخي باغت القرية في العام 1927 وأدى إلى تدميرها ونزوح الأهالي.

وكانت الرينة بالإضافة إلى صفد ومدينتي القدس ونابلس أكثر المناطق المتضررة جراء الزلزال التاريخي نسبة إلى تعدد عيون الماء فيها، حيث أشار الباحث في الجغرافيا التاريخية طارق بصول إلى أن بسبب عيون الماء تأثرت حركة التربة، الأمر الذي انعكس بأضرار كبيرة.

وتتعزز التقديرات في إسرائيل باحتمال حدوث هزة أرضية تضرب البلاد في أي وقت، لا سيما مع تكرار هزات أرضية خفيفة شعر بها السكان في الآونة الأخيرة.

وتتعزز مخاوف سكان البلدات العربية في إسرائيل والرينة بشكل خاص بسبب ضعف البنى التحتية والمباني غير المرممة، وعزى ذلك عضو مجلس محلي الرينة هيثم طاطور إلى سياسات تمييز ممنهجة تمارسها الحكومات الإسرائيلية ضد الأقلية العربية، على حد تعبيره.

وذكر طاطور أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تزويد البلدات العربية بالأكياس السوداء المُعدة لاحتواء الضحايا، لكنها لا تفعل أي شيء للتقليل من حجم الكارثة المتوقعة في البلدات العربية من خلال وضع استراتيجية عمل حقيقية، على عكس البلدات اليهودية، كما ذكر.