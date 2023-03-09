نتنياهو يلتقي وزير الدفاع الأمريكي: متفقون على منع إيران من الحصول على سلاح نووي

لدينا أجندة مشتركة: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإحباط العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام.

التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون بعد ظهر، اليوم الخميس، وسط محاولات من جانب الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل لعرقلة مغادرتهما منطقة المطار.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اللقاء: "يسعدني أن أرحب بعودة الوزير أوستن إلى إسرائيل. لدينا أجندة مشتركة: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإحباط العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام. هذه أجندة مهمة، وأنا أتطلع إلى المحادثة معك".

ومن جهته لويد أوستن: "سمعتم منا نقول مرارًا وتكرارًا إننا ملتزمون تمامًا بأمن إسرائيل". وأضاف أنه يتطلع إلى "مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني" وهذه هي الزيارة الثانية لأوستن إلى إسرائيل كوزير دفاع، لكنها الأولى منذ أن أصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء.

كما قدم المسؤول الأمريكي تعازيه لنتنياهو في ضحايا العمليات الأخيرة "وأكد التزامه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات، وشجب "الأعمال الأحادية الجانب النصفية التي تقوض هدف حل الدولتين"، كما حضر الاجتماع وزير الأمن يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ورئيس الطاقم تساحي برافرمان والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل.

في وقت لاحق يوم الخميس، سيلتقي لويد أوستن بوزير الدفاع يوآف جالانت وسيعقد الرجلان أيضًا مؤتمراً صحفياً مشتركاً. قبل التوجه إلى إسرائيل ، سافر السيد أوستن إلى الأردن ومصر والعراق.

واضطر بنيامين نتنياهو وزوجته سارة إلى مغادرة القدس بطائرة مروحية، حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار، بعد لقائه مع لويد أوستن ، سيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روما ، حيث سيلتقي بنظيره الإيطالي جيورجيا ميلوني.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا قالت فيه إن الاجتماع يهدف إلى إعادة التأكيد على "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل" ومناقشة "التصعيد الأخير في التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين". وقال البيان "ناقش الزعيمان التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة واتفقا على زيادة التعاون لمواجهة العدوان الإيراني. وأكد الوزير أوستن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".