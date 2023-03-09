أيرلندا ستسحب جنودها من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية السورية

ومن المتوقع أن يصل عدد الجنود المتبقين في المنطقة إلى ستة فقط، لتسيير دوريات بعربات مسلحة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل كلا طرفي النزاع.

أبلغ وزير الدفاع الأيرلندي مايكل مارتن الحكومة أنه سيتم سحب 130 جندي مشاة متمركزين على الجانب السوري من الحدود ابتداء من العام المقبل، كجزء من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، التي تراقب خط وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، يأتي ذلك بعد مرور عشر سنوات على عملها هناك" بسبب عدم توفر ما يكفي من الجنود لمواصلة المهام خارج البلاد".

وسيبقى عدداً قليلا من الجنود الأيرلنديين في سوريا بين الجنود الأمميين في مقر "الأندوف"، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى ستة جنود فقط، لتسيير دوريات بعربات مسلحة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل كلا طرفي النزاع.

ووفقا لمارتن، تم اتخاذ القرار بناءً على "تقييم استدامة المشاركة الخارجية" للبعثات العسكرية الأيرلندية في الخارج. سيتم مناقشة الموعد المحدد للانسحاب مع مسؤولي الأمم المتحدة، وقال: "لقد اكتمل هذا التقييم الآن، وكانت النصيحة العسكرية التي قُدمت لي هي أن قوات الدفاع يجب أن تخفض التزاماتنا مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك استعدادًا لمشاركتنا في مجموعة القتال التابعة للاتحاد الأوروبي".

واشار مارتن إلى أن "الالتزام بالمجموعة القتالية الأوروبية يحتم على أيرلندا إنهاء بعثاتها الخارجية الأخرى مثل بعثتها إلى سوريا، وقال: "في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على مشاركتنا في بعثة المجموعة القتالية الأوروبية لعامي 2024-2025، أشرت إلى أن هذا القرار قد يتطلب إعادة تقييم لالتزامات قوات الدفاع الأيرلندية الحالية خارج أيرلندا، مع احتمال سحب الجنود والعتاد من المهام الخارجية الحالية. وقد تم استكمال هذا التقييم اليوم، حيث وجهت إلي نصيحة عسكرية تقضي بوجوب تخفيض قوات الدفاع لدينا لالتزاماتها مع الأندوف استعداداً للمشاركة مع المجموعة القتالية الأوروبية".

وتأتي هذه الخطوة وسط نقص خطير في الأفراد في الجيش والبحرية والقوات الجوية في ايرلندا، حيث تسببت الأزمة بخفض عدد جنود قوات البحرية والقوات الجوية الأيرلندية إلى ما دون ثمانية آلاف مجند، أي بمعدل نقص يعادل 1500 مجند عن التعداد الكامل لتلك القوات، وبحسب وسائل إعلام محلية ستكون مجموعة Battlegroup القوية البالغ عددها 2000 بقيادة ألمانيا مسؤولة عن استقرار الأوضاع الخطرة خارج الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن يبدأ التدريب في عام 2024 ويبقى في وضع الاستعداد حتى عام 2025.