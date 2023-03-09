لويد أوستن لوزير الأمن الإسرائيليّ يوآف جالانت : "كما قال الرئيس بايدن انّ "النظام القضائي المستقل هو جزء مهم من الديمقراطية"

استضاف وزير الأمن يوآف جالانت، اليوم، نظيره الأمريكي، وزير الأمن لويد أوستن. وعقد الاثنان اجتماعا حضره أيضا رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) إيال زامير، ورئيس قسم الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء تال كالمان، وعدد من القادة العسكريين.

ناقش الوزير غالانت والوزير أوستن في اجتماعهما مختلف القضايا الأمنية، مع التركيز على سبل منع إيران من حيازة أسلحة نووية عسكرية. واستعرض وزير الأمن جالانت مع نظيره الأمريكي العدوان الإيراني، ومحاولات الحرس الثوري لترسيخ وجوده في سوريا ولبنان ، مع تمويل التنظيمات المختلفة.

وتطرق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم (هاميش) في حديثه مع وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف جالانت خلال المؤتمر الصحفيّ المشترك أنه "كما قال الرئيس بايدن انّ "النظام القضائي المستقل هو جزء مهم من الديمقراطية. ويجب تحقيق إجماع عريض للتغييرات الجوهرية في النظام القضائي حتى تظل مستدامة ".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل، إلى الثورة القضائية يقيادة وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الححكومة ننتنياهو. وقال إن العلاقة بين البلدين لا تقوم فقط على المصالح المشتركة، ولكن أيضًا على "القيم المشتركة للديمقراطية والحرية وسيادة القانون".

وأضاف أوستن في ملاحظاته إن "عبقرية الديمقراطيات الإسرائيلية والأمريكية هي أنها مبنية على مؤسسات قوية، على ضوابط وتوازنات ونظام قضائي مستقل. لذلك عليكم بناء توافق في الآراء من أجل التغييرات الأساسية، وهذا مهم جدًا لضمان ثقة الناس بها، وبهذا ستكون طويلة الأجل. "

في وقت سابق، التقى لويد أوستن برئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو في مطار بن غوريون بعد ظهر، اليوم الخميس، وسط محاولات من جانب الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل لعرقلة مغادرتهما منطقة المطار.

وقال لويد أوستن: "سمعتم منا نقول مرارًا وتكرارًا إننا ملتزمون تمامًا بأمن إسرائيل". وأضاف أنه يتطلع إلى "مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني" وهذه هي الزيارة الثانية لأوستن إلى إسرائيل كوزير دفاع، لكنها الأولى منذ أن أصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا قالت فيه إن الاجتماع يهدف إلى إعادة التأكيد على "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل" ومناقشة "التصعيد الأخير في التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين". وقال البيان "ناقش الزعيمان التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة واتفقا على زيادة التعاون لمواجهة العدوان الإيراني. وأكد الوزير أوستن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".