رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث العلاقات الاقتصادية وامدادات الغاز مع نظيرته الايطالية

رئيس الوزراء الإسرائيلي :"أود أن أرى المزيد من التعاون الاقتصادي (بين إسرائيل وإيطاليا)، أعتقد أن العلاقة الوثيقة مع شركتكم ستكون إيجابية لكلا الجانبين".

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، برفقة زوجته سارة، للقاء نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني، وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرت، اليوم الخميس، إن "إسرائيل تريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روما" وقال "أود أن أرى المزيد من التعاون الاقتصادي (بين إسرائيل وإيطاليا)، أعتقد أن العلاقة الوثيقة مع شركتكم ستكون إيجابية لكلا الجانبين".

كما أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية إمداد إيطاليا بالغاز الطبيعي، قائلاً "لدينا الكثير منه وأود مناقشة كيفية إيصاله إلى إيطاليا لدعم نموك الاقتصادي"، وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن "الاجتماع بين الزعيمين سيستمر 45 دقيقة فقط، وسوف يتناولون غداء عمل ثم يدلون ببيان مشترك" ومن المقرر أن يلتقي بنيامين نتنياهو بقادة الجالية اليهودية الرومانية ويوم الجمعة، سيلتقي برجال أعمال محليين، قبل أن يعود وزوجته إلى إسرائيل صباح الأحد الوشيك.

وقال أعضاء الجالية اليهودية في روما في وقت سابق إنهم سوف يتظاهرون للتعبير عن معارضتهم للإصلاح القضائي خلال زيارة نتنياهو، وبسبب الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي للحكومة، اضطر بنيامين نتنياهو وزوجته سارة إلى مغادرة القدس بطائرة مروحية، حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار، بعد لقائه مع لويد أوستن، سيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روما، حيث سيلتقي بنظيره الإيطالي جيورجيا ميلوني.