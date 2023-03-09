36 ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي ضد الرافضين الاحتياطيين: "علينا الحفاظ على مكانة الجيش الإسرائيلي كمركز إجماع وطني"

طالب الموقعون على العريضة ضباط جيش الاحتياط الحاليين بإبقاء الجيش فوق الجدل السياسي.

هاجم 36 جنرالا سابقًا في الجيش الإسرائيلي ظاهرة رفض الخدمة في الاحتياط على خلفية الثورة القانونية، جاء ذلك في عريضة نشروها اليوم (الخميس)، وطالب الموقعون ضباط الجيش بإبقاء الجيش فوق الجدل السياسي.

ووقع العريضة، من بين آخرين، رؤساء الأركان السابقين غابي أشكنازي وشاؤول موفاز، وقائد البحرية السابق إليعزر ماروم، والجنرالات غيرشون هاكوهين، ويعقوب عميدرور، وماتان فيلناي، وعوزي ديان، وغادي شامني، ومفوض قبول الجنود السابق يتسحاق بريك.

وقال مبادرو العريضة ان "الاضطرابات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة مقلقة، وتوسع الاحتجاج إلى وحدات الجيش الإسرائيلي النظامية والاحتياطية أمر مقلق، في ضوء التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل. وإن الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب وتمثل قيمه القاسم المشترك الواسع في المجتمع، وإن وحدات الاحتياط المكونة من كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة القتال وحماية دولة اسرائيل وضمان استمرار وجودها ".

وأكد الموقعون على الرسالة ان" مصدر قوة جيش الاحتياط ينبع من روح التطوع لدى جنود الاحتياط في الأوقات الروتينية والطارئة، في البر والجو والبحر، مع الحفاظ على تماسك الوحدة والعمل الصالح والضمان المتبادل، على أساس الثقة و تقدير المجتمع الإسرائيلي وقادته ".

وأضافوا " نحن القادة الذين يأتون من جميع الطيف الاجتماعي، الذين خدموا لسنوات عديدة في الجيش الإسرائيلي وقادوا الوحدات النظامية والاحتياطية، نطالب بتجنب أي خطاب أو أعمال رفض، وندعو جميع جنود الاحتياط إلى مواصلة التطوع للاحتياط. لخدمة الدفاع عن دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، وبالتالي تعزيز والحفاظ على مكانة الجيش الإسرائيلي كمركز إجماع وطني فوق كل الجدل السياسي وبصفته الحامي الوحيد لدولة إسرائيل ومواطنيها ".