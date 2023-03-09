سلاح الجو الإسرائيلي يقيل طيارا من جنود الاحتياط لاحتجاجه على الإصلاح القضائي

في أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، قال سلاح الجو في بيان إن الكولونيل الذي لم ينشر اسمه "تصرف... بما لا يليق برتبته ومركزه".

أقال سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طيارا من جنود الاحتياط، إلى أجل غير مسمى، بسبب تصريحات في وسائل الإعلام وتوجيهه دعوات لمقاطعة الواجبات اليومية والتدريبات احتجاجاً على الإصلاح القضائي للحكومة، وفي أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، قال سلاح الجو في بيان إن الكولونيل الذي لم ينشر اسمه "تصرف... بما لا يليق برتبته ومركزه".

وقال قائد القوات الجوية الميجر جنرال تومر بار إن "الكولونيل منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطياري سلاح الجو، التعاون في تنظيم غياب في وقت واحد عن الخدمة محظو، حتى وإن كان نابعا من حسن النوايا".

وكان الطيار المقال واحدا من 37 طيارا احتياطيًا من وحدة النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي (IAF) ، سرب سلاح الجو 69 ، الذي أعلن أنهم سيتغيبون عن تدريب مجدول احتجاجًا على الإصلاح القضائي للحكومة.

ويعتزم الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو إدخال تعديلات على النظام القضائي تحد من سلطات المحكمة العليا، وقال نتنياهو إن "هذا سيعيد التوازن بين فروع الحكومة لكن منتقدين يرون أنه محاولة لتقويض استقلال القضاء، وواجهت الخطط أسابيع من الاحتجاجات"

وأثار الاحتجاج في صفوف الجيش غضب الإسرائيليين الذين يرون أن جيشهم يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة، ويشارك ضباط احتياط القوات الجوية في التدريب كمتطوعين دون التزام قانوني بالحضور.