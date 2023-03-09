إسرائيل: الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "الإنسحاب"

مشروع قانون "الإنسحاب" يجيز تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وتفكيك أربع مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الحميس، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "الإنسحاب" الذي يجيز تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وتفكيك أربع مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"،علما أن سائر المستوطنات الواقعة في المنطقة ج شمال الضفة الغربية لا تزال حتى اليوم - تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وسيتيح الغاء القانون عودة المواطنين الإسرائيليين إلى مناطق شمال الضفة الغربية وإعادة بنشاء المستوطنات التي تم تفكيكها بموجب قانون "الإنسحاب" الذي اتخذ في عهد رئيس الحكومة الأسبق، اريئيل شارون، بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".

وتأتي هذه الخطوة متجانسة إلى حد ما مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شرعنة تسع بؤرغير قانونية وبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية وسط معرفته بأن الردود العالمية المعارضة ستأتي تباعا.

كما يشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف التمهيدية التي تمت بين الأحزاب الدينية واليمينية التي فازت في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد وبين نتنياهو قد اشتملت على الموافقة على تعديل "قانون الانسحاب". وتصدرت القضية لائحة القوانين التي وضع الائتلاف نصب عينيه تسريع سنها، ويعني القانون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وهو قانون سنه الكنيست عام 2005، لتنفيذ تفكيك المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الشارع الإسرائيلي، يعتبرون "الانسحاب" خطأ فادحا، وما زال الجيش الإسرائيلي يُطبّق القانون، ويمنع المستوطنين من دخول المستوطنات المخلاة، شمال الضفة الغربية. فيما يرى أقصى اليمين، عصب الحكومة الحالية، أنه يجب التكفير عن خطأ الانسحاب بتعديل القانون، بحيث يُسمح للمستوطنين العودة إلى مستوطناتهم، شمال الضفة الغربية. ووصلت القضية إلى أروقة المحاكم.