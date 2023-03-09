على خلفية الاحتجاجات: بن غفير يقيل قائد شرطة تل أبيب من منصبه

بني غانتس: الوزير بن غفير ينفذ عملية تطهير سياسي للقادة وأدعو نتنياهو لاقالته اليوم

أقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائد لواء تل أبيبعامي اشاد من مصبه اإثر المظاهرات ضد الثورة القانونية. وفي إعلان مشترك للشرطة ووزارة الأمن القومي، أُعلن مساء اليوم الخميس، أنه بناء على توصية المفوض كوبي شبتاي، سيتم نقل أشاد إلى منصب رئيس قسم التدريبوهو منصب مكتبي متواضع. فيما شن بن غفير هجوما حادا على قيادات في الجهاز، خلال محادثات مغلقة، زعم فيها أنهم يرفضون اتباع تعليماته المتعلقة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة نتنياهو.

وفي أعقاب قرار بن غفير، قررت الحركة من أجل جودة الحكم التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وتقديم التماس إداري لمنع عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب، وشدد، في بيان، على أن قرار بن غفير "وصمة عار لن تمحى"، وقالت إنه تهديد صريح لقيادات الشرطة بـ"أن حياتهم المهنية في خطر طالما في اللحظة التي لا يمتثلوا فيها لمطالب الوزير".

ويأتي الاعلان عن هذا الأمر في خضم التظاهرات التي اجتاحت البلاد نهار اليوم وبعد أن كان وزير الأمن القومي قد غضب على الشرطة لأنها لم تعمل حسب توصياته وتم اغلاق شارع الأيالون لأكثر من نصف ساعة .

لم يكن رد المعارضة طويلا هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بحدة قائلا: "لم يكن هناك مثل هذا العار في تاريخ البلاد. يقوم مهرج تيك توك بطرد ضابط شرطة بارز لأنه لا يوجد ما يكفي من الدم والعنف في الشوارع ".

وقال رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، إنه "أثناء وجود الشرطة في الميدان، يقوم الوزير بن غفير بتطهير سياسي للقادة. الشرطة تحت قيادة المفوض تفعل بالضبط ما يجب عليهم القيام به، يجب العمل بشكل مستقل وعدم قبول التعليمات السياسية في مواجهة الاحتجاج السياسي. أدعو نتنياهو لإقالة بن غفير اليوم قبل أن يفكك الشرطة و سيادة القانون. ووصفت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وزير الأمن القومي بن غفير بـ "الإرهابي" في ظل تنحية قائد لواء تل أبيب من منصبه.