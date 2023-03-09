الرئيس الإسرائيلي : "أسعى للحفاظ على الديمقراطية ومشاهد اليوم هي كارثة وكابوس"

يتسحاق هرتسوغ، "الائتلاف الحكومي والمعارضة إما الذهاب إلى كارثة أو التوصل إلى حل والتاريخ سيحكم على تصرفاتكم ويجب التخلي عن التغييرات القضائية المقترحة"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الخميس، "أسعى للحفاظ على الديمقراطية ولن أستسلم حتى أجد حلا وبأي ثمن، ومشاهد اليوم هي كارثة وكابوس" واشار إلى أن "الائتلاف الحكومي والمعارضة إما الذهاب إلى كارثة أو التوصل إلى حل والتاريخ سيحكم على تصرفاتكم" وتابع "يجب التخلي عن التغييرات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه"، في ما وصف محللون سياسيون إسرائيليون خطاب هرتسوغ بـ "الصعب".

وتوجه هرتسوغ إلى المواطنين الإسرائيليين قائلا: "لا تصدقوا أي شخص يتحدث باسمي. عندما يكون هناك مخطط رئاسي - سوف تسمعونه بصوتي وفقط بصوتي. أستطيع أن أقول ما يلي الآن: لقد تمكنت من إحداث حالة تقلصت فيها الاختلافات بشكل كبير. هناك اتفاق على معظم القضايا. صحيح، ليس في كل شيء، ولكن على الغالبية العظمى. يكفي بالتأكيد التخلي عن التشريع المقترح الآن، وإدخال مخطط آخر متفق عليه في لجنة القانون والقضاء في الكنيست للمناقشة".

جاءت نصريحات هرتسوغ، تعليقا على الاضطرابات والمظاهرات غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل على خلفية تغييرات الإصلاح القضائي المقترحة، وأفاد هرتسوغ، إنه "تم التوصل لاتفاقات بشأن معظم المسائل المحيطة بالتغييرات القضائية المزمعة" مؤكدا على أن "الخيار واحد إما كارثة أو إيجاد حل، وعلى الحكومة تحمل المسؤولية".

وفي السياق أقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء اليوم الخميس، قائد لواء تل أبيبعامي اشاد من مصبه اإثر المظاهرات ضد الثورة القانونية. وفي إعلان مشترك للشرطة ووزارة الأمن القومي، قال إنه بناء على توصية المفوض كوبي شبتاي، سيتم نقل أشاد إلى منصب رئيس قسم التدريبوهو منصب مكتبي متواضع. فيما شن بن غفير هجوما حادا على قيادات في الجهاز، خلال محادثات مغلقة، زعم فيها أنهم يرفضون اتباع تعليماته المتعلقة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة نتنياهو.

وفي أعقاب قرار بن غفير، قررت الحركة من أجل جودة الحكم التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وتقديم التماس إداري لمنع عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب، وشدد، في بيان، على أن قرار بن غفير "وصمة عار لن تمحى"، وقالت إنه تهديد صريح لقيادات الشرطة بـ"أن حياتهم المهنية في خطر طالما في اللحظة التي لا يمتثلوا فيها لمطالب الوزير".

كما أقال سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طيارا من جنود الاحتياط، إلى أجل غير مسمى، بسبب تصريحات في وسائل الإعلام وتوجيهه دعوات لمقاطعة الواجبات اليومية والتدريبات احتجاجاً على الإصلاح القضائي للحكومة، وفي أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، قال سلاح الجو في بيان إن الكولونيل الذي لم ينشر اسمه "تصرف... بما لا يليق برتبته ومركزه".

وقال قائد القوات الجوية الميجر جنرال تومر بار إن "الكولونيل منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطياري سلاح الجو، التعاون في تنظيم غياب في وقت واحد عن الخدمة محظو، حتى وإن كان نابعا من حسن النوايا".