إسرائيل: اصابات في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب وتحييد المنفذ

عبد اللطيف القانـوع: "عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب رد مبدئي على جرائم اسرائيل وآخرها اغتيال 3 شباب في جبع قضاء جنين صباح اليوم"

أصيب ثلاث اشخاص في عملية إطلاق نار وقعت في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، مساء اليوم الخميس، وتحييد المنفذ، وتحدثت منظمة إنقاذ بلا حدود، عن "اصابة قاتلة وأخرى خطيرة وتحييد منفذ واحد"في ما التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات العملية، في ما قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـو، إن "عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب رد مبدئي على جرائم اسرائيل وآخرها اغتيال 3 شباب في جبع قضاء جنين صباح اليوم".

ومن جهته قال كبير المسعفين في وحدة الدراجات النارية التابعة لنجمة داود الحمراء إيران نادل : "عندما وصلت إلى مكان الحادث رأيت شخصين مصابين يرقدان على الرصيف وكان أحدهما فاقدًا للوعي، وبدأت على الفور في تقديم العلاج الطبي لهما في نفس الوقت الذي ورد فيه تقرير" وتابع"استقبلنا شخصًا مصابًا آخر في إحدى المحال التجارية المجاورة، وقدمنا ​​العلاج الطبي المنقذ للحياة للمصابين الثلاثة وسرعان ما تم نقلهم إلى المستشفى، مع حالة شخص واحد، وخطير و شخص قاصر".

وتصل قوات كبيرة من شرطة في هذه اللحظات إلى تل أبيب بما في ذلك قوات خاصة، وهناك مخاوف من وقوع عملية جديدة بين المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو، في المقابل مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"جهاز الأمن التابع للوزير بن غفير طلب منه عدم الحضور إلى مكان عملية إطلاق نار في تل ابيب الآن لأسباب أمنية".

وقال رئبس الجكومة نتنياهو من روما : "هذا هجوم خطير جدا في تل أبيب. هجوم إرهابي. إرسال التمنيات الشفاء للمصابين. نحن ندعم قوات الشرطة والأمن وهذا لن يضعف عزمنا على زرع الجذور في وطننا"