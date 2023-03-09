مصادر إسرائيلية: شبهات في حدث أمني في منطقة بيتار عيليت جنوبي القدس

فرق مختصة بالمتفجرات تعمل على تفكيك عبوة ناسفة تم وضعها داخل حقيبة على متن حافلة في مستوطنة بيتار عيليت

تم التوجه لسكان مستوطنة بيتار عيليت المتشددة منذ ساعة للبقاء في منازلهم خوفا من تسلل فلسطينيين إلى المدينة، وجاء في رسالة قيادة الجبهة الداخلية للسكان: "ادخلوا بيوتكم على الفور، وأغلقوا الأبواب وأغلقوا النوافذ، ولا تغادروا المبنى حتى تتلقىوا إخطاراً بنهاية الحدث، فالحركة في المنطقة ممنوعة والدخول إليها محظور حتى إشعار آخر ".

وجاء في رسالة باسم بلدية بيتار عيليت للسكان: "أعزائي السكان انتبهوا! في الوقت الحالي تقوم قوات الأمن بعمليات تفتيش بحثا عن مشتبه به دخل المدينة، ويطلب من الأهالي البقاء في منازلهم والإبلاغ الفوري عن أي حادث غير عادي إلى مقر البلدية أو مقر الشرطة ".

وأصيب مساء اليوم الخميس ثلاثة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار نفذت في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، منفذ العملية هو معتز الخواجا 23 عام من قرية نعلين غرب رام الله. ووصلت قوات كبيرة من شرطة في هذه اللحظات إلى تل أبيب بما في ذلك قوات خاصة. منفذ العملية هو معتز الخواجا 23 عام من قرية نعلين غرب رام الله.

وأجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يزور روما حاليا ، تقييما هاتفيا للوضع الأمني ، تقرر فيه استمرار زيارته لإيطاليا كالمعتاد. وذكر مكتبه أنه تم اتخاذ عدة قرارات، كان أولها زيادة القوات في الميدان. كما أفيد أنه بسبب الجدول الزمني وأهمية الاجتماع السياسي الذي حددته الحكومة الإيطالية، سيستمر الجدول الزمني كما هو مقرر.