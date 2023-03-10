تحييد فلسطيني مسلح بسكين حاول اختراق بيت مستوطنين في الضفة الغربية

تم إحباط محاولة طعن في مزرعة دوروت في الضفة الغربية، أطلق مسلح النار على فلسطيني يحمل سكينًا حاول اقتحام منزل في المستوطنة

تم تحييد فلسطيني مسلح بسكين وعبوات الناسفة صباح اليوم (الجمعة) كان قد وصل إلى مزرعة دوروت عيليت في مستوطنة في الضفة الغربية. تعرّف صاحب المزرعة على الفلسطيني وقام بالقضاء عليه. وبدأت القوات الأمنية التي تم إيفادها إلى مكان الحادث بتفتيش المنطقة. لم تقع اصابات في الحادث.

ووقعت محاولة تنفيذ لعملية اخرى يوم أمس الخميس في بلدة بيتار عيليت، وضع خلالها فلسطيني عبوة ناسفة على خط للحافلات في المنطقة. وهذا بعد ان صعد إلى الحافلة على طريق 226 بين القدس وبيت عيليت، وعندما وصل إلى الشارع الرئيسي في بيت عيليت، نزل من الحافلة تاركا العبوة فيها، وبعد ثوان قليلة، بدأت تشتعل.

وأمر سكان المدينة خلال الليل بالبقاء في منازلهم مع استمرار مطاردة المنفذ. لكن قيادة الجبهة الداخلية قالت هذا الصباح إنه من الآمن الآن الخروج من المنازل في كالمعتاد.

قبل حادث بيتار عيليت بقليل، وقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب. وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، والآخر في حالة متوسطة، كما قتل المنفذ بالرصاص من قبل متطوع في الشرطة لم يكن في الخدمة ، جاء إلى المنطقة لاصطحاب ابنته.

في غضون ذلك، خلال الليل، قام الجيش الإسرائيلي برسم خرائط لمنزل منفذ العملية، معتز الخواجة، تمهيدا لهدمه، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قرية نعلين حيث يعيش المنفذ، وتم اعتقال والد منفذ العملية، وهو قيادي في حماس، تم اعتقاله ونقله إلى تحقيق "الشاباك"، وفي هذه المرحلة لم يتضح بعد ما إذا كان يعرف عن نية نجله بتنفيذ هجوم.